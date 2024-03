Unes obres compliquen l’aparcament a un sector de La Balconada

La proximitat a l’Hospital de Sant Joan de Déu genera problemes per trobar un lloc per aparcar al barri de La Balconada de Manresa, situació que s’ha agreujat per unes obres puntuals en un pàrquing comunitari al carrer d’Oleguer Miró. Segons han denunciat veïns de la zona, 120 vehicles han de dormir ara a fora.

Critiquen que aquests treballs hagin coincidit amb l’arranjament i la plantació d’arbres en un descampat que hi ha en un dels carrers paral·lels a l’Oleguer Miró, fet que també treu places per aparcar, i que la Policia Local, en un excés de zel, posa més multes que mai. Els veïns demanen a l’Ajuntament flexibilitat, tenint en compte que les obres a l’aparcament comunitari és previst que durin un mes i mig.

