El Casino de Manresa acull aquest dissabte la trobada interreligiosa trimestral

L’Associació Sociocultural Xarxa de Manresa, creada amb l'objectiu de contribuir a un millor coneixement de les diferents realitats culturals i religioses presents a Manresa, organitza cada trimestre, coincidint amb el canvi d’estació, una trobada interreligiosa. La darrera tindrà lloc aquest dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Cultural el Casino.

L’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies serà la comunitat amfitriona i, el tema, «Socórrer el necessitat». És un acte obert i també es podrà seguir per Zoom en aquest enllaç.

Una mica d'història

A mitjans dels anys 90, Clara Solà, que ja estava molt implicada en el moviment ecumènic, va veure la necessitat de començar a connectar les tradicions religioses presents a la ciutat. Després d’un temps de perseverança i diàleg, va aconseguir convocar les primeres trobades i les primeres activitats conjuntes, que van consistir en xerrades obertes al públic en les quals membres de diverses religions parlaven d’un tema comú, com la família o la salut. D’aquelles primeres trobades va sorgir el grup primigeni que, amb els anys, es va consolidar i establir com el Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa. D’això en fa més de 25 anys i continua treballant per la pau i la convivència a la ciutat.