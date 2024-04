Pacients, familiars i professionals parlaran del Parkinson per donar visibilitat a la malaltia, a Manresa

Tinc Parkinson, i ara què?. És el títol de l’acte públic obert a la ciutadania que se celebrarà dijous vinent a les 6 de la tarda a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per donar visibilitat a aquesta malaltia i conscienciar la població sobre l’impacte que té en les persones que la pateixen i les seves famílies. Se celebrarà a la sala d’actes de l’hospital.

Es tracta d’una iniciativa de la Fundació Althaia amb la col·laboració de l’Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central i la Fundació Sant Andreu Salut coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Parkinson.

Comptarà amb la participació de professionals de les institucions organitzadores, però també de pacients i familiars, que parlaran de la seva experiència en primera persona.

Xerrades

L’acte s’iniciarà amb una xerrada a càrrec de la metgessa Anna Mas Vidal, adjunta al Servei de Neurologia d’Althaia, que parlarà sobre la malaltia, com és l’atenció a persones amb Parkinson i les teràpies no farmacològiques, entre d’altres. Tot seguit, el metge Jordi Mota Barios, director de l’EAP Sant Fruitós de Bages-Navarcles de l’ICS Catalunya Central, exposarà la visió des de l’Atenció Primària.

Taula rodona

A continuació hi haurà una taula rodona moderada per Manuela Ramos Prada, infermera gestora de casos de malalties neurològiques, en què prendran part pacients i familiars. Intervindran Lou Hevly, pacient i autor del llibre El meu encontre amb el Parkinson; Toni Ortega Alías, vicepresident del Club Tennis Taula Castellgalí, que parlarà de la seva experiència enfront el Parkinson i dels beneficis del tennis taula ens pacients amb aquesta malaltia, i Carme Archs Esclusa, filla d’un pacient amb Parkinson que n’és la cuidadora principal, que donarà el punt de vista de les famílies.

També hi participaran representants de l’Associació Catalana per al Parkinson, que donaran a conèixer l’activitat que porten a terme d’acompanyament i suport als pacients i les seves famílies. En aquest sentit, hi ha la intenció d’impulsar, al territori, una entitat d’aquestes característiques.

Sobre el Parkinson

El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa de les més freqüents després de l’Alzheimer. Acostuma a produir tremolor en repòs –a les mans, els braços, les cames, la mandíbula i el cap–, rigidesa –de les extremitats i el tronc–, lentitud en els moviments i inestabilitat postural. La persona que la pateix pot haver tingut senyals precursors anys abans com trastorns del son en la fase REM, pèrdua d'olfacte o depressió, entre d'altres.

És una malaltia crònica progressiva i els seus símptomes empitjoren amb el temps. A mesura que es tornen més pronunciats, les persones afectades poden tenir dificultat per caminar, parlar o fer tasques senzilles. No hi ha un tractament curatiu de la malaltia, però sí mesures estabilitzadores i de control dels símptomes.

El Parkinson afecta de forma més freqüent a partir dels 65 anys tot i que hi ha persones més joves que la poden patir. Segons dades del Departament de Salut, a Catalunya hi ha diagnosticades 29.152 persones d’aquesta malaltia amb una edat mitjana de 80 anys per a les dones i 77 per als homes.