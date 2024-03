Puc donar alvocat a la meva mascota?

Cuidar la salut de les nostres mascotes és essencial. Nosaltres, com humans, també ens cuidem i ho fem contínuament, buscant aliments beneficiosos per a la nostra salut. Així doncs, avui us portem l'alvocat. S'ha convertit en un superaliment per a nosaltres per tots els beneficis que té, des de regular el nostre colesterol fins a aportar-nos greixos saludables com a font d'energia; però, és saludable per les nostres mascotes? T'ho expliquem!

L'alvocat i la teva mascota

Moltes vegades, pensant que el que és beneficiós per a nosaltres també ho pot ser per a les nostres mascotes, traslladem alguns dels nostres hàbits als nostres 'peluts'. Si ets dels que ha decidit incorporar també l'alvocat a la dieta del teu gos, deixa de fer-ho, ja que les conseqüències podrien ser irreversibles.

Un gos menjant / Freepik

L'alvocat es troba als primers llocs d'aliments no recomanats per a les nostres mascotes. És més, aquesta fruita és una de les que més problemes podria causar al teu gos. El motiu resideix en una substància que es diu pectina, que pot provocar problemes al cor i els pulmons de gossos i gats. A més, el seu alt contingut en greix pot ocasionar algun problema digestiu.

Altres aliments prohibits per a mascotes

Però l'alvocat no és l'únic aliment que pot perjudicar la teva mascota. La xocolata, el raïm, el peix cru, les nous de macadàmia, la cervesa o la ceba també són productes que no hauries d'oferir ni deixar a l'abast de gossos i gats.