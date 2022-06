Productes biodegradables amb actius naturals, hipoal·lergènics, ecològics, sense químics, d’alta qualitat i de proximitat. Aquestes són les característiques dels xampús, gels, sabons, cosmètica, detergents i suavitzants que es poden trobar als prestatges de Biopompas Manresa, un establiment que va obrir fa 8 anys i que és un referent per a famílies que aposten per la qualitat i el compromís amb el medi ambient. Una particularitat de Biopompas és que el client pot comprar els productes a granel.

La filosofia se centra a aprofitar els envasos, que pot portar el mateix client o es poden adquirir a la botiga. «El model de negoci a granel és una bona fórmula per reduir els envasos que generem», coincideixen a destacar Esperança Torres, propietària de Biopompas Manresa, i Montse Casanovas, responsable de La Dietètica a Casa, que treballen de bracet per oferir un ampli ventall de productes. El catàleg és extens i respon a les necessitats i la demanda dels clients. Per exemple, «hem apostat fort pels productes per a nadons», remarca Montse Casanovas. Conscients que les alteracions dermatològiques van a l’alça, la gamma de sabons, gels, cremes sense perfums ni parabens són una opció per a molts pares i mares amb fills petits. I cada cop hi ha més interès pels bolquers reutilitzables, ja que «eviten al·lèrgies i estalvien residus», com també els productes per a la higiene femenina: compreses de roba o de cotó orgànic.

Qualitat a bon preu

Esperança Torres assegura que la majoria de gent que prova els productes de Biopompas repeteix: «Són bons i agraden». I el preu? «Són molt assequibles, tenint en compte la qualitat dels productes, no surten cars perquè si reutilitzes t’estalvies l’envàs, perquè compres la quantitat necessària i perquè no hi ha intermediaris ni segells que l’encareixin». Cal fer un canvi de mentalitat: «Allò ecològic no és elitista». Al contrari, és la solució a molts problemes, i els clients de Biopompas valoren l’assessorament que reben a l’establiment, «si cal fer un producte a mida per solucionar una al·lèrgia, el fem fer», explica Esperança Torres.

Biopompas té clients de totes les edats. Compradors que aposten per les propietats del sabó de Marsella, l’àloe, la flor de lotus, la molsa blanca, la lavanda, els cítrics, la civada, l’arbre de te... i també per les facilitats que posa Biopompas: «Repartim a domicili a Manresa, tenim pàrquing gratuït per als clients; i acceptem comandes per whatsapp, que només hagin de passar a recollir els pots ja plens».

Presència a mercats

Fora de Manresa, Biopompas amb la col·laboració de La Dietètica a Casa aproxima els seus productes a pobles rurals gràcies a la presència a mercats setmanals. «D’aquesta manera arribem a segments de població que a vegades queden exclosos. I la gent ho agraeix molt», diu Montse Casanovas, que aplaudeix la iniciativa de cooperació de dos comerços.

A més, també participen en mercats ecològics, per exemple, un cop al més a Santpedor, i ara també a Calaf.

Esperança Torres i Montse Casanovas agraeixen la confiança dels ajuntaments que confien en Biopompas, alguns dels quals, com és el cas del de Santa Maria d’Oló, aposten per la gamma Biopompas per a la neteja de les instal·lacions i la higiene dels treballadors. El missatge de Torres i Casanovas és clar: «Encoratgem a fer el pas cap a la sostenibilitat mediambientalment».