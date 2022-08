Gairebé sis setmanes consecutives de temperatures inusualment elevades de l'aigua del mar, fins als 30 graus, han liquidat prematurament la collita de musclo del Fangar, al delta de l'Ebre. Els productors calculen que les pèrdues ascendeixen a 150.000 quilos, els últims que quedaven per treure de la badia. Però aquest no és l'únic problema: l'aigua calenta del mar ha matat també el milió de quilos de cria que els musclaires tenien preparats per sembrar la campanya vinent. Ara, l'hauran de tornar a comprar a Itàlia i Grècia, amb un cost addicional d'uns 1,5 milions d'euros, calculen. El sector reclama a les administracions actuacions imminents per garantir la circulació d'aigua i reobrir la bocana de la badia, on s'hi acumula sorra.

"A últims de juliol va començar la mortalitat del musclo comercial, el que està preparat per collir i comercialitzar. A principis d'agost ja vam detectar que s'estava morint la cria. A dia d'avui, ja tenim clar que ha mort tota la cria i el musclo comercial de tota la badia del Fangar", ha relatat el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscos del delta de l'Ebre (Fepromodel), Gerardo Bonet. La collita de la badia del Fangar s'inicia més tard que a la de la badia dels Alfacs. Enguany, Fepromodel no preveia arribar als 3,5 milions de quilos de musclo en total de campanyes anteriors, però la continuïtat de les elevades temperatures durant setmanes ha resultat letal en el cas del Fangar. De res va servir accelerar els treballs. "A partir de deu dies seguits amb la temperatura de 28 graus ja comença la mortalitat i ha estat durant prop de mes i mig", apunta Bonet, que no amaga certa sorpresa, malgrat tot, per la resistència dels mol·luscos. En canvi, la collita d'ostres, que suporten millor aquestes condicions extremes, ha acabat resistint, segons ha subratllat. Paradoxalment, doncs, el sector veu com l'avantatge comparatiu que li suposava fer coincidir el moment òptim de la collita amb l'època estival, de major demanda i consum del mol·lusc, es convertir ara "gairebé en desavantatge" pels efectes del canvi climàtic. "El moment òptim és l'estiu però amb les altes temperatures al Mediterrani... Si considerem que un mar tropical té uns 27 graus, imagineu-vos el temps que portem a entre 28 i 30 graus a les badies", resumeix Bonet. Taxació dels danys amb Acció Climàtica Els representants del sector tenen previst efectuar, a partir d'aquesta setmana vinent, una taxació més acurada dels anys causats per l'episodi juntament amb els tècnics del Departament d'Acció Climàtica. Reposar la cria per tornar a sembrar l'any vinent –portant-la de Grècia i Itàlia- els pot suposar un cost d'entre un milió i un milió i mig d'euros, tenint en compte el gran increment de costos del transport. En aquest sentit, Fepromodel vol posar sobre la taula de la Generalitat la necessitat de vehicular algun tipus d'ajut per als productors. Sobretot, però, l'entitat insistirà de nou en la necessitat que s'executin de forma imminent actuacions per incrementar la circulació d'aigua a les badies, l'eternament irresolt problema al qual s'enfronta el sector al delta de l'Ebre. Això, elabora Bonet, passa per incrementar l'aportació de l'aigua dolça que arriba dels canals de reg i els desguassos però, sobretot, reobrint la bocana del Fangar, que s'obtura de sorra a un ritme anual de tancament de prop de 25 metres. Un projecte que estudis de l'any 2007 ja apuntaven i que tant el govern espanyol com la Generalitat han posat sobre els seus plans d'actuació al Delta. El Govern, de fet, va anunciar a principis d'any que dragarà la bocana de la badia per traslladar les sorres que s'hi acumulen progressivament a punts deficitaris. El Pla de protecció del Delta estatal, a més, també inclou actuacions al respecte. De moment, però, lamenten els musclaires, encara res s'ha concretat sobre el terreny.