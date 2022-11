En vigílies d’una de les trobades diplomàtiques més importants fins ara per discutir sobre com reduir les emissions de metà (un dels gasos amb efecte hivernacle que està impulsant l’escalfament global i accelerant la crisi climàtica), la publicació d’un nou informe enterboleix les aigües. Les 15 empreses càrnies i làcties més grans del món emeten tant metà com països com ara Rússia, Austràlia i Alemanya. Les emissions d’una sola empresa brasilera sumen, en el seu conjunt, més metà que tota la indústria ramadera de França, Alemanya, el Canadà i Nova Zelanda juntes. I, tot i així, segons l’acordat fins ara, les multinacionals estan exemptes dels compromisos climàtics.

Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de l’anàlisi publicada aquest dimarts per l’Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) i la fundació Changing Markets. La informació surt a la llum just uns dies abans de la primera trobada ministerial sobre els plans de reducció de metà. L’any passat, durant la cimera del clima de Glasgow, es va presentar el primer compromís global per tallar les emissions d’aquest gas almenys un 30% per al 2030. Aquest any, una quarantena de països, entre els quals s’inclou Espanya, s’han donat cita a Sharm al-Sheikh per presentar el seu full de ruta per aconseguir-ho. Els plans sobre la taula, però, no contemplen regular l’activitat de les empreses que, tal com destaca aquest estudi, s’han convertit en les fonts d’emissió de metà més grans del planeta.

«Les emissions de metà de les grans empreses càrnies i làcties rivalitzen amb les dels estats, però oculten la seva colossal empremta ecològica darrere d’una façana de ‘greenwashing’ i falsos objectius de zero emissions», destaca Shefali Sharma, directora de la delegació europea de l’Institute for Agriculture and Trade Policy. «Aquestes empreses no canviaran el seu model de producció voluntàriament: els governs han d’establir regles per regular les seves emissions i ajudar els agricultors a allunyar-se de l’agricultura industrial», afegeix l’experta després de la publicació d’aquest últim informe.

«Les emissions de metà de les grans empreses càrnies i làcties rivalitzen amb les dels estats»

Empremta de metà

L’anàlisi presentada aquest dimarts, en l’arrencada de la segona i última setmana de la cimera del clima d’Egipte, és la primera realitzada fins ara per determinar l’empremta de metà de multinacionals com ara Nestlé, Danone, Danish Crown i Saputo. Fins ara, l’empremta de metà de sector privat era una gran incògnita. Sobretot perquè, des de les mateixes empreses, s’havien proporcionat estimacions discordants. Les dades aportades per aquest nou estudi suposen la primera estimació global de les emissions dels grans actors del sector carni i lacti. És a dir, de les grans explotacions industrials.

Les dades revelades per aquest informe són, com a mínim, impactants. Tan sols 15 empreses de la indústria càrnia i làctia són responsables de l’emissió d’unes 12,8 milions de tones anuals de metà. Això equivaldria a més del 80% de l’empremta de metà anual de tota la Unió Europea. En total, aquesta quinzena d’empreses també suposa l’11% de tot el metà produït per la indústria ramadera global. Si hi sumem la petjada de l’altre gran gas amb efecte hivernacle, el còmput global suggereix que aquestes multinacionals emeten més diòxid de carboni que països com Alemanya. «Si aquestes 15 empreses fossin tractades com un país, serien la 10a jurisdicció amb més emissions del món», conclou l’anàlisi.

«Un grapat de corporacions de carn i lactis són responsables d’una de cada deu tones de metà produït pel bestiar i, malgrat tot, se’ls ha donat un passi lliure per contaminar», destaca Nusa Ubanic, directora de campanyes de la plataforma Changing Markets.

«Un grapat de corporacions de carn i lactis són responsables d’una de cada 10 tones de metà produït pel bestiar»

Legislació urgent

El plafó d’experts que ha liderat aquest informe reclama una «legislació urgent i ambiciosa» per abordar les emissions de la indústria. D’una banda, demanen que els organismes governamentals prenguin mesures i estableixin objectius de reducció d’emissions per al sector ramader. Això inclouria, per exemple, obligar les empreses a informar sobre les seves emissions i, al seu torn, establir un mecanisme de verificació independent per monitoritzar la veracitat de les dades. D’altra banda, es reclama a les empreses del sector que accelerin la seva transició cap a un «model més saludable» en què, per exemple, es deixin enrere les macrogranges d’animals i s’aposti per explotacions més petites i sostenibles.

«La nostra millor esperança de mantenir l’escalfament global per sota d’1,5 graus és a través de retallades ràpides en les emissions de metà. I això només serà possible amb accions més ambicioses dirigides a les emissions de la indústria ramadera», destaca Ricardo Salvador, de la plataforma Union of Concerned Scientists. «La legislació hauria d’ajudar els agricultors i ramaders a produir menys i millor carn i productes lactis pel bé de les persones i del planeta», conclou el científic.