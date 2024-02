La fabricació de fàrmacs com Ventolín o Nolotil produeix més gasos amb efecte d’hivernacle que la pròpia indústria de l’automoció. Així ho va indicar el president del Col·legi de Metges de Las Palmas, Pedro Cabrera, durant la presentació de l’Aliança Mèdica contra el Canvi Climàtic, una iniciativa impulsada pel mateix Cabrera, que involucra més de 270.000 facultatius de tot Espanya, sota el paraigua del Consell General de Col·legis de Metges. L’objectiu és contribuir a lluitar contra l’escalfament global, «l’amenaça més gran contra la salut a la qual ens enfrontarem en les properes dècades».

Cabrera va assenyalar que els sistemes de salut són una font de contaminació a la qual no se li ha parat l’atenció deguda i va posar com a exemple que, si es considerés un país, seria el cinquè productor de diòxid de carboni del món. «Per fer-nos una idea, el sistema sanitari espanyol contamina com 3.500.000 de cotxes circulant durant un any». Això es tradueix en el fet que «del bolígraf d’un metge depèn baixar en gran mesura els gasos amb efecte d’hivernacle que estem produint. Parlem que la fabricació d’alguns medicaments és més contaminant globalment que el món de l’automoció».

Com a exemple va destacar que els inhaladors pressuritzats per al tractament de l’asma contenen gasos amb efecte d’hivernacle, innocus per a l’ésser humà però «dolents per a la troposfera» perquè «cada cartutx contamina tant com els produïts per un cotxe convencional en recórrer 300 quilòmetres». La venda anual d’aquests inhaladors pressuritzats a Espanya se situa al voltant de 15 milions d’unitats, cosa que equival en gasos amb efecte d’hivernacle a 355.000 cotxes circulant durant un any.

També es va referir al fàrmac més venut a Espanya, Nolotil, que conté molt més PVC al blíster o envàs de plàstic on es diposita el medicament que les palletes de plàstic, prohibides ja pel Govern. «Per fer-nos una idea de la quantitat de PVC -residu indestructible que té com a única forma de combatre’l l’enterrament- que surt cada dia del bolígraf dels metges, hem de saber que el medicament més venut a Espanya en aquest format és Nolotil, i ven més de 35 milions a l’any de blíster».

En aquest sentit, el president del Col·legi de Metges de Las Palmas va assenyalar que hi ha altres alternatives més sostenibles amb el medi ambient. «Gairebé la totalitat dels fàrmacs que es venen en format d’inhaladors pressuritzats poden ser substituïts pel mateix principi actiu per altres formats no pressuritzats com la pols seca o la boira fina».

Precisament per implicar els professionals de la medicina en la lluita contra l’escalfament global, causant de l’augment de malalties respiratòries, cardiovasculars o d’al·lèrgies, entre d’altres, el Col·legi de Metges de Las Palmas ha promogut la creació de l’Aliança Mèdica contra el Canvi Climàtic, que té el suport del Departament de Salut Pública i Medi Ambient de l’OMS, l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, la Representació de la Comissió Europea a Espanya, l’Oficina del Parlament Europeu a Madrid i del Ministeri de Sanitat.

El full de ruta d’aquesta iniciativa és un document que s’estructura al voltant de tres àrees: el que suposa el canvi climàtic en la salut; el que el món sanitari contamina; i el compromís dels metges per lluitar contra el canvi climàtic, «el que anomenem el nostre contracte social».

Tres fronts

Pel que fa al sector mèdic, Cabrera va assenyalar que es pot treballar des de tres fronts: en l’àmbit social contribuint a la conscienciació ciutadana -«a Espanya es donen cada dia milions de consells mèdics, i és el que se segueix millor. Estem obligats a conscienciar la població perquè cap professió té la capil·laritat social que té la professió mèdica»-; en el polític; i en el professional. «Es farà una campanya de conscienciació entre els metges del que suposa receptar un medicament o receptar-ne un altre», va anunciar.

Un dels primers passos en aquest sentit que ja ha fet l’Aliança Mèdica contra el Canvi Climàtic ha estat presentar un projecte en la convocatòria del Ministeri de Transició Ecològica per finançar accions per a la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle. «El projecte que hem presentat des de l’Aliança és sobre els inhaladors pressuritzats, que es durà a terme en quatre anys», va explicar.

Cabrera va finalitzar la seva presentació llançant un missatge a la població en general: «Si els metges estem preocupaus pel canvi climàtic, la població també s’haurà de preocupar».