Selena Gomez dissenya la seva pròpia línia de roba esportiva

Selena Gomez ha estat força desconnectada de les seves xarxes socials i ha perdut la seva corona de reina d'Instagram (Ariana Gran l'acaba de superar com a cantant amb més seguidors). Però la nord-americana no es rendeix i sembla que torna amb molta força. Ha col·laborat amb un dels cantants del moment, J Balvin i interpreten el tema "I can not get Enough". I mentre decideix el seu proper llançament, la cantant té un altre projecte entre mans que res té a veure amb la música.



Es tracta de la col·laboració amb una marca esportiva amb qui ha tret una nova línia de roba. Amb ella busca que les dones puguin sentir-se còmodes i alhora elegants, i a més, lluir un toc sensual. Aquesta col·lecció porta per nom "Strong Girl"i combina estils esportius i moderns, com la granota de vellut. Totes les peces estan dissenyades per destacar entre la multitud i per a això, Selena ha utilitzat els tons borgonya, negre, blanc i gris.





En una entrevista per a Elle, l'actriu ha explicat que es va inspirar en el seu desig d'ajudar les dones a sentir-se còmodes allà on vagin. La col·lecció té tot el que necessites per fer un entrenament o un dia casual, incloent sabatilles, leggings, motxilles, gorres i pantalons de xandall. Per tant, combina nombrosos gustos i estils diferents.