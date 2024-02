El Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià ha iniciat les obres de construcció d’una passarel·la i un porxo just al davant de l’accés a la cova. Aquesta nova estructura permetrà que els arqueòlegs puguin treballar als nivells inferiors de l’entrada a la cavitat i que alhora els visitants puguin continuar accedint al recinte. Els treballs s'allargaran un mes i mig.

Per garantir l’accés a l’interior de la cova del Toll i alhora la continuïtat de les excavacions a l’exterior, l’Ajuntament de Moià ha iniciat els treballs per construir una passarel·la i un porxo d’accés al recinte. Les excavacions que es duen a terme des de fa anys al Parc Prehistòric de les Coves del Toll requereixen poder seguir avançant en l’àmbit de l’accés a la cova i perquè es pugui anar excavant en el seu subsol s’ha fet necessària la construcció d’una passera. Amb aquestes millores, el consistori assegura que segueix treballant «perquè aquest jaciment arqueològic sigui referent mundial».

D’aquesta manera, sense afectar el camí de ronda del Parc Prehistòric, es podrà continuar amb l’excavació de restes prehistòriques per sota de la passarel·la, situada just a l’exterior de la cova. Al mateix temps, es farà un porxo que permetrà protegir l’accés a la cova i les noves excavacions arqueològiques i facilitarà la seguretat del jaciment. La nova estructura es delimitarà amb un reixat metàl·lic i baranes per tal d’evitar risc de caiguda a la mateixa excavació.

Actualment, l’accés a l’interior de la cova del Toll es realitza a peu pla des del caminet d’accés que dona la volta al Parc Prehistòric. L’accés està tancat mitjançant un reixat d’acer i just davant hi ha una petita placeta on s’inicia la visita guiada cap a l’interior de la cova. És en aquest punt on s’està construint la nova passera, i el porxo, que tindrà unes dimensions d’uns 6,5 metres de llarg per una amplada variable d’entre 3 i 4 metres i una alçada aproximada de 3,5.

Els treballs compten amb l’autorització preventiva del departament de Cultura de la Generalitat i la direcció tècnica de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Les obres, que tenen un cost de 63.097,45 euros estan subvencionades per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura.

Cada estiu un grup d’arqueòlegs duen a terme noves excavacions al jaciment del Moianès. Les últimes troballes, el juny passat, van ser les restes del quart individu Neandertal que apareix al recinte. Concretament, es van trobar dos fragments d’occipital d’un individu jove de fa 52.000 anys.