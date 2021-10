Festival land rover

I amb aquest ja en van quinze anys. Fa una dècada i mitja que el centre Land Rover Experience de Les Comes, ubicat a la localitat de Súria (Bages), celebra ininterrompudament la Land Rover Party. Es tracta de l’esdeveniment de referència per als amants de la marca del sud d’Europa, que aplega participants provinents de més de 10 països.

L’edició d’enguany encara no ha pogut assolir els nivells de participació d’abans de la pandèmia, però mica en mica torna a la normalitat. Una normalitat que va quedar greument afectada en l’edició del 2020 i que aquest 2021, malgrat existir encara diverses restriccions, ha tornat parcialment. Així ho reconeixen els propis organitzadors de l’esdeveniment, que asseguren que «respecte l’edició de 2020 l’esdeveniment ha crescut molt i sembla que poc a poc s’està tornant a la normalitat en quant a afluència».

Més de 500 Land Rover

Des del passat divendres 24 de setembre fins al diumenge 26 es van reunir a la finca de Les Comes més de mig miler de vehicles Land Rover provinents de tota Europa. En aquesta edició, com de costum, l’ambient familiar i festiu va predominar en totes les activitats que es van dur a terme.

De la mateixa manera que altres anys, els propietaris dels vehicles de la marca britànica van poder posar a prova les seves capacitats al volant en un total de 70 quilòmetres de pistes ordenades segons el nivell de dificultat. A més, per tal d’aprendre tècniques de conducció 4x4 el Centre Land Rover Experience els oferia diversos cursos de conducció.

Enguany una de les grans novetats ha estat el Roadbook #LaRuta0, dos recorreguts específics dissenyats per Xavi Colomé (responsable del traçat del Dakar en les últimes edicions) i que tenien la particularitat d’estar ideats per a neutralitzar les emissions de gasos contaminants.

A les rutes en qüestió es van instal·lar uns cartells impregnats amb diòxid de titani. Aquest component químic elimina el CO2 de l’atmosfera, de manera que tots els vehicles que hi van participar van veure reduïdes les seves emissions. A més, també es va dissenyar una tercera ruta amb una major dificultat per als vehicles més preparats.

La zona demo, tot un èxit

Una altra de les activitats que més èxit han tingut en aquesta quinzena edició de la Land Rover Party ha estat la Zona Demo, en la qual els assistents podien provar els diversos models de la marca anglesa. Com no podia ser d’una altra manera els vehicles híbrids i especialment el nou Land Rover Defender van ser els grans protagonistes. I és que la particularitat d’aquestes proves es que es podien fer a les mateixes pistes per tal de comprovar les capacitats off-road dels nous models de la marca.

Menció especial mereix una altra activitat molt reeixida, la Supertrack BFGoodrich. En total més de 10 cotxes van participar en un circuit d’obstacles naturals que va fer les delícies dels assistents. A més, els guanyadors de la prova van obtenir una inscripció de cap de setmana per a l’edició de 2022.

Tot plegat s’ha sumat a d’altres activitats, com ara el nou circuit de RC Crawler, el curs de supervivència d’Ani4x4, un photocall extrem amb un Land Rover aixecat sobre uns troncs o fins i tot un concert a càrrec del grup Zàping.

L’edició 2021 de la Land Rover Party ja és història, però de ben segur que l’any vinent celebrarà la seva setzena edició. Esperem que, ara ja sí, amb la mateixa normalitat que l’any 2019.