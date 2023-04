L'escriptora britànica Anne Perry, coneguda per les seves novel·les de detectius "Pitt i Monk" i pel seu fosc passat després de complir condemna per assassinat, va morir el dilluns a Los Angeles als 84 anys, han confirmat aquest dijous els seus representants. El veritable nom era Juliet Marion Hulme, nascuda el 28 d'octubre de 1938, però va canviar el seu nom després de complir una condemna a Nova Zelanda per assassinat.

Als 15 anys d'edat, l'autora i la seva amiga Pauline Parker van ser jutjades i condemnades a diversos anys de presó a Nova Zelanda per l'assassinat de la mare d'aquesta amiga, Honrah Rieper. Totes dues van matar a cops a la mare de Parker amb un maó a Christchurch. Més tard, aquests esdeveniments serien la inspiració del drama psicològic del director Peter Jackson, en "Criatures celestials" ("Heavenly Creatures", 1994). Després de complir una condemna de presó de cinc anys, Perry va ser alliberada i va canviar el seu nom, va tornar al Regne Unit i va iniciar la seva carrera com a escriptora. "Anne era una amiga lleial i estimada, i la seva escriptura va ser impulsada pel seu feroç compromís per destacar la injustícia social. Molts lectors s'han sentit commoguts per la seva empatia amb les persones que es troben en situacions impossibles o aclaparades per les dificultats de la vida", va assenyalar l'agència Ki Agency. "Els seus personatges van inspirar molt d'amor entre els seus admiradors i van consolar a molts lectors que també estaven passant per moments difícils", agrega una nota de l'agència, que va comunicar la mort de l'autora juntament amb altres dues agències dels Estats Units. El 1979, Perry va publicar "Els crims de Cater Street", el primer d'una sèrie de llibres protagonitzats pel policia victorià Thomas Pitt i la seva esposa Charlotte. Aquest mes havia llançat una altra novel·la en la seqüència anomenada "El quart enemic" i el 2017 va llançar "21 dies", que segueix al fill de la parella, Daniel. La segona sèrie de novel·les policials de Perry gira entorn del detectiu William Monk i la infermera Hester Latterly. El 2000, va guanyar el Premi Edgar, que reconeix als escriptors de novel·les de misteri, amb "Herois", una història sobre un assassinat que té lloc en les trinxeres durant la Primera Guerra Mundial. Abans de la seva mort, havia estat treballant en més títols de les sèries de Pitt i Monk i les seves obres han aparegut regularment en la llista dels més venuts del New York Times. Perry va néixer a Blackheath, Londres, però es va mudar primer a les Bahames als 8 anys d'edat abans d'establir-se originalment a Nova Zelanda.