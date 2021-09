Música

ABRERA

Sandra Monfort - Divendres, a les 22 h, a la sala municipal. Actuació del Setembre Musical d’Abrera. La jove guitarrista i compositora de Pedreguer (País Valencià) ofereix una trobada entre les sonoritats d’avantguarda i les músiques d’arrel. Entrades: 4,50 euros; 2,50 euros reduïda i gratuïta fins a 10 anys. Cal reserva prèvia a abrera.cat.

CAPELLADES

Romaní - Dissabte, a les 19 h, al pati de La Lliga. Concert del nou projecte de l’acordionista Pere Romaní. El trio ofereix concerts i balls amb un repertori de folk català i europeu. Entrada lliure. Reserva d’espai a societatlalliga.cat. Servei de taules i bar.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

La Deriva -Diumenge, a les 12.30 h, al monestir de Sant Llorenç, vermut musical a càrrec del duet format per Èric Suets i Joan Esteve. Gratuït. Més informació a www.civitascultura.org.

MANRESA

Voilà! a la Lluvià! - De dijous a diumenge, de 19 a 00 h, a l’exterior de la Torre Lluvià, oferta en un entorn privilegiat on poder sopar, gaudir d’un concert o fer una copa. Entrada gratuïta. Avui, a les 20 h, segona semifinal de la setena edició de Llumplugged, amb l’actuació de Clara i Xevi (a les 20.30 h) i Sin Remedio (a les 21.30 h). El resultat del vot popular ha determinat 3 dels grups que han passat a les semifinals, el quart semifinalista l’ha triat el jurat. La final del Llumplugged serà el dia 24 de setembre. Entrades: 5 euros (consumició i butlleta de votació inclosa). A la venda a entradium.com. Diumenge, a les 20 h, Open Mic (Micro Obert). Cada persona o grup que s’inscrigui disposarà de 15 minuts per poder expressar-se: música, teatre, monòlegs, recital de poesia... Cal escriure a un correu electrònic a l’adreça openmicvoila@gmail.com i explicar el què es vol fer. Hi haurà espai per a 8 actuacions.

Els Convidats - Dissabte, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. El grup del Bages i el Vallès torna al Kursaal després de 10 anys del seu comiat, en un concert de retrobament. Entrades: 15 euros; i 12 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

PUIGCERDÀ

Terceres Jornades en investigació artística en música dels Pirineus - Divendres i dissabte, al Museu Cerdà. Més informació i programa complet a puigcerdamusic.wixsite.com/jiampirineus. Entarda lliure i retransmissió en directe. Registre previ a puigcerdamusic.wixsite.com/jiampirineus o bé a jiampirineus@gmai.com.

RAJADELL

Gospel Survives: «Back to roots» - Diumenge, a les 19 h, a la pista poliesportiva. Concert amb Esclat Gospel Singers (amb les formacions adulta i júniors) i Messengers, que oferiran una mostra del gospel d’arrels africanes acompanyat pel grup de percussió Kessengue i també cançons del gospel actual. Entrades: 5 euros. Cal reservar i es pot fer trucant a l’Ajuntament de Rajadell: 93 836 80 26.

SOBREMUNT

Bianca Nguema & Gemma Abrié - Diumenge, a les 12 h, a Santa Llúcia. Concert d’Intrús. Jazz pel forat del pany, quarta edició del cicle de concerts en espais patrimonials del Lluçanès. Espectacle titulat Blues in the dark, en el qual dues dones fusionen la seva creativitat. Abrié s’atreveix amb un solo amb la veu i el contrabaix i Nguema hi posa el color i la pinzellada visceral de la seva pintura. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla a partir d’una hora abans de l’inici del concert. A la venda a www.llucanes.cat/entrades/. Consultar abonaments. Organització: Escola de Música i Arts del Lluçanès i Consorci del Lluçanès.

Fires i festes

AVINYÓ

Festa major- Divendres, a les 21 h, darrera l’església, espectacle inaugural amb en Peyu, que representarà L’home orquestra. Capacitat limitada. Cal reserva prèvia. Tot seguit, mostra de for. Ho organitza: Bèsties del Morrut. a les 23 h, a la pista polivalent, concert amb The Tyets. Capacitat limitada. Cal reserva prèvia. Dissabte, a les 8 h, per tot el municipi, 55è Concurs de pintura ràpida i 26è Concurs de dibuix infantil. A les 12 h, presentació dels equips de futbol. Ho organitza: CE Avinyó. A les 13 h, al Centre Cívic Can Tutó, veredicte del 55è Concurs de pintura ràpida i 26è Concurs de dibuix infantil. A les 18 h, al passeig, circuit de bici trial. Amb la bicicleta pròpia o amb les que oferirà l’organització. Cal portar casc. Monitors especialitzats. A partir de 5 anys. Ho organitza Trial Sport. Capacitat limitada. Cal reserva prèvia. A les 18 h, darrera l’església, concert amb l’orquestra Grand Prèmiere. Capacitat limitada. Cal reserva prèvia. A les 22 h, al Local Catalunya, espectacle del Grup de Teatre d’Avinyó: Oh, mami, adaptació de la comèdia d’Oriol Vila. No recomanada a menors de 12 anys. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla. A la venda al Casal del Passeig. A les 23 h, a la pista polivalent, concert amb Dalton Bang. Capacitat limitada. Cal reserva prèvia. Diumenge, a les 10 h, repic de campanes. A les 11 h, a l’església de Sant Joan, missa. A les 11.30 h, darrere l’església, ballada dels Gegants d’Avinyó. Ho organitza: Gegants i Nans d’Avinyó. Tot seguit, tastet de castells amb els Tirallongues de Manresa. Capacitat limitada. Cal reserva prèvia. A les 19 h, a la pista polivalent, concert amb l’orquestra Selvatana. Capacitat limitada. Cal reserva prèvia. A les 22 h, al Local Catalunya, espectacle del Grup de Teatre d’Avinyó: Oh, mami, adaptació de la comèdia d’Oriol Vila. No recomanada a menors de 12 anys. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla. A la venda al Casal del Passeig. uReserva prèvia: al Centre Cívic Can Tutó: 93 013 19 16.

BERGA

Festa de Sant Quirze de Pedret - Dissabte, a les 12 h, missa en honor a Sant Quirze i Santa Julita i cantada dels goigs. Tot seguit, repertiment dels tradicionals panets de Sant Quirze i flors boscanes. Servei de transport des del pont i fins a l’església des de les 11 i fins a les 14 h. Organització: Ajuntaments de Berga i Cercs.

CABRIANES

Festa major - Divendres, a les 20.30 h, a la plaça de la Vinya, sopar de foodtrucks, actuació de Lo Pau de Ponts i gintònics. Dissabte, a les 17 h, al camp de futbol, gimcana. En acabat, quinto. A les 22.30 h, al Centru, espectacle Calma!, de Guillem Albà. Entrades: 10 euros. Venda entrades anticipades a Cal Serra. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de la Vinya, espectacle Sidecar, a càrrec de Pessic de Circ i vermut. A les 18 h, a la plaça de la Vinya, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 22 h, al Centru, espectacle Faixedas i punt, a càrrec de Fel Faixedas. Entrades: 5 euros. Venda entrades anticipades a Cal Serra. Dilluns, a les 17.30 h, al pati de l’escola Els Pins, futbol, xocolatada i inflables. A les 19 h, cloenda de la festa major, amb birretes i gintònics.

CARDONA

Festa major - Divendres, a les 20.30 h, a la plaça de bous, corre de bou popular amb vaquetes. Capacitat limitada. Dissabte, a les 12 h, acte de commemoració del 18 de setembre amb ofrena floral al monument de l’11 de setembre, ball de l’Àliga i actuació de la Banda de Música de Cardona. uExposicions: a la façana de la sala dels Dolors, exposició fotogràfica Joc de vincles, de Cristina Morera. Fins al 24 de setembre. A Cal Pejoan (Escassany, 11), exposició cultural d’Àngela Gassó, Cent pecetes d’artesania; M. Rosa Marsinyach, tèxtil; Carme Sol, llibre objecte; i Ramon Colell, fotografia. Fins al 26 de setembre. Festius, d’11 a 14 i de 18 a 20 h; i laborables, de 18 a 20 h.

Aplec de Cardona - Divendres, a les 18 h, a la plaça del Mercat, xerrada històrica a càrrec de Quim Aloy. Capacitat limitada. A les 21 h, a la col·legiata de Sant Vicenç, recreació històrica: representació de Viurem lliures o morirem. Venda d’entrades a entrades.cardonaturisme.cat. A les 22.30 h, a la plaça del Mercat, concert amb PD Vicenç. Reserva d’entrades a info@18desetembre.cat. Dissabte, a les 11 h, a la plaça de la Fira, jocs infantils a càrrec de Juga-la. Grups de 10 nens. Reserva d’entrades a info@18desetembre.cat. A les 12 h, a la plaça de la Fira, acte institucional. A les 17 h, a la plaça del Mercat, xerrada antirepressiva a càrrec de Pol Serena, Marcel Vivet i grup de suport Hi érem totes. Capacitat limitada. A les 19 h, a la plaça del Mercat, mostra de cultura popular amb els Geganters i Grallers de Cardona. Capacitat imitada. A les 21 h, a la col·legiata de Sant Vicenç, recreació històrica: representació de Viurem lliures o morirem. Venda d’entrades a entrades.cardonaturisme.cat. A les 21.30 h, a la plaça del Mercat, concerts amb projecte Flux i Atina. Capacitt limitada. Diumenge, caminada històrica a càrrec de Camàlics. Per a més informació i possibles modificacions, consultar les xarxes socials de l’entitat.

MANRESA

Fires de Setembre - Dissabte i diumenge, a la plaça Sant Domènec i al passeig Pere III, hi haurà botigues que liquidaran estocs de temporada i parades de cotxes d’ocasió. Organització: Ajuntament de Manresa i Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC).

MASQUEFA

Festa del raïm -Divendres, a les19.30 h, al pati de la Fàbrica Rogelio Rojo, concert de dobla amb la Cobla Montgrins. A les 20.30 h, de la plaça Josep M. Vila a la plaça de l’Església, correfoc estàtic infantil amb la Colla Infantil pixafocs i Cagaspurnes, Diables de Masquefa. A les 22.30 h, al pati de la Fàbrica Rogelio Rojo, concert amb l’Orquestra Montgrins. Dissabte, de 12 a 15 i de 17 a 23 h, a la plaça Josep M. Vila (amb entrada pel carrer Escoles i sortida pel passatge Bastoners), fira de tastets: vins i caves, restauració, pastisseries i embotits. Venda de tiquets. Capacitat limitada. D’11 a 14 i de 17.30 a 20.30 h, demostració d’elaboració d’aiguardents i destil·lats amb una fassina, a càrrec del Punt Taronja. De 12 a 13.30 i de 17.30 a 19.30 h, animació infantil amb La Científica Vinícola, a càrrec d’Idioa Pascula. De 12 a 14 i de 17.30 a 19.30 h, maquillatge artístic pels infants amb temàtica de la vinya i el raïm, fondue de xocolata amb raïm a càrrec de Masquefa Comerç i activitats infantils i noves inscripcions a l’estand dels Diables de Masquefa. A les 12 h, al Casal d’Avis, xerrada sobre la ratafia catalana i herbes de Masquefa, a càrrec de George Restrepo. A les 13 h, actuació de música en directe a càrrec de Dario Muhl. a les 17.30 h, actuació de música en directe a càrrec de Diego Velázquez. A les 19 h, al bar de la piscina de l’Alzinar, concurs de tastavins. Cal inscripció. A les 19.30 h, trepitjada popular. A les 19.30 h, actuació de música en directe a càrrec de Judit Remesal. A les 21 h, actuació de música en directe a càrrec d‘Eleven’s Quartet. A les 22.45 h, al pati de la Rogelio Rojo, concert de versions amb La Loca Histeria.

SOLSONA

Festa major - Divendres, a les 19 h, a la plaça de Ramon Llumà. Lliurament de premis del 33è Concurs de Flors als Balcons, el 40è Concurs de Pintura Ràpida i el 6è Concurs de Fotografia de Festa Major, i entrega de records als nens i nenes que han participat al ball de bastons i els cavallet.

SÚRIA

50è Aplec de Sant Salvador - Dissabte, de 17 a 19 h, tarda de jocs infantils a Sant Salvador a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros. Inscripcions a fomentcultural@gmail.com. A les 18.30 h, caminada circular a Sant Salvador. Ruta de 10 quilòmetres, aproximadament. Sortida i arribada a Sant Salvador. Organitzada pel Centre Excursionista de Súria. Preu: 5 euros (inclou entrepà i beguda en arribar). A les 21 h, vesprada cultural a Sant Salvador. Amb l’actuació de l’Esbart Dansaire Cor de Catalunya i concert amb La Trup Duet. Entrada gratuïta. Servei de bar amb entrepans freds i calents. Diumenge, a les 11 h, missa a Sant Salvador. A les 12 h, danses de Caramelles del Foment Cultural, amb la Colla Infantil i Juvenil. a les 13 h, vermut musical a càrrec de Garbuix. Cançons d’arreu, passades pel sedàs del jazz. Preu: 3 euros. A les 14 h, dinar popular. Preus: 12 euros (general), 10 euros (socis) i 5 euros (menors de 12 anys). Inscripcions fins al dimecres 15 de setembre a l’establiment Milar Reguant Agut o al telèfon 626 28 59 53. A les 16.30 h, sardanes amb la Cobla Súria. Es podrà veure l’exposició 50 anys d’Aplec i record especial del 50è aniversari. Organització: Foment Cultural, amb el suport de l’Ajuntament de Súria i el Centre Excursionista de Súria.

Altres propostes

Jordi Badia presenta «Salvem els mots»

Divendres, 19 h. L’Espai Òmnium de Manresa (Sobrerroca, 38) acull la presentació de Salvem el mots (Rosa dels Vents), el nou llibre del filòleg callussenc Jordi Badia Pujol, un llibre divulgatiu que recull dues-centes parelles de mots amb les quals vol reivindicar paraules i expressions que actualment són a la corda fluixa perquè han estat arraconades, bé per la pressió del castellà, bé perquè formes sinònimes, sovint no tan precises, n’han acabat ocupant l’espai genuí. Espai Òmnium (cal reserva prèvia a bages@omnium.cat)

Imagina't arrenca amb "Xino-xano"

Dissabte, a les 17 i ales 18.30 h. La nova temporada d’Imagina’t per a públic familiar a Manresa comença amb una doble sessió de l’espectacle Xino-Xano, de la companyia Fes-t’ho com Vulguis, que s’adreça a la peti-ta infància. Durant la tardor, s’han programat 5 espectacles: Txo Titelles presentarà Cuac!, Les Anxovetes explicaran Ondina, la companyia Sgratta interpretarà La princesa en texans, i Ton Muntané reflexionarà amb Cua de rata. Sala Petita del Kursaal (Manresa). El seu cost és de 8 i 6 euros.

Navàs estrena programació escènica

Diumenge, a les 19 h. El silenci dels telers, muntatge teatral que explica com era la vida a les colònies tèxtils del Llobregat, enceta avui la primera temporada d’arts escèniques per a totes les edats que programa l’Ajuntament de Navàs. L’epicentre serà el renovat Casal Sant Genís, i les propostes s’allargaran fins al 19 de desembre. Hi actuaran Pau Vallvé i Ovidi4, entre d’altres. Casal Sant Genís (Navàs). 8 euros