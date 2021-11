La Catalunya Central amaga molts indrets atractius, però n'hi ha que en destaquen més que d'altres. Et presentem un recull d'alguns dels paratges més visitats de les comarques centrals pel seu valor cultural, religiós, paisatgístic i històric.

La Seu de Manresa

La basílica és un espai de culte i, alhora, un gran atractiu turístic de Manresa i de Catalunya. Construïda sota la direcció de Berenguer de Montagut, arquitecte de Santa Maria del Mar de Barcelona i de la Catedral de Palma de Mallorca, la Seu de Manresa és una joia del gòtic català.

Monestir de Montserrat, al Bages

L'abadia de Montserrat ha esdevingut un símbol per a Catalunya així com un punt de pelegrinatge per a creients i de visita obligada per als turistes. El complex monàstic, conforma un petit nucli de població que, segons el cens del 2006, tenia 68 habitants.

El Pedraforca, al Berguedà

El Pedraforca és considerat paratge natural d'interès nacional. La muntanya es troba entre Saldes i Gósol, i es caracteritza per la forma peculiar del massís, format per dues carenes paral·leles, els pollegons, unides per un coll, l'Enforcadura.

Té una altitud de 2.507 metres, i és una excursió per la qual cal estar físicament preparat. Fer la ruta del Pedraforca es pot traduir en una excursió d'entre 5 i 7 hores.

El Pantà de la Llosa del Cavall, al Solsonès

L'indret ideal per practicar esports d'aventura al Solsonès, especialment el caiac, es localitza al Pantà de la Llosa del Cavall. Es tracta d'un embassament situat a la Vall de Lord, creat per una peça que s'estén pels termes municipals de Navès, Guixers i Sant Llorenç de Morunys en una superfície total de 200 km².

Estany de Puigcerdà, a la Cerdanya

L'estany de Puigcerdà, juntament amb el parc Schierbeck, són dos dels paratges més fotografiats de la Cerdanya. El paisatge que envolta el llac artificial genera un clima bucòlic ideal per fer-hi fotografies, tant a l'estiu com a l'hivern. És en aquest paratge on cada any, quan arriba l'estiu, se celebra la Festa de l'Estany.

El molí paperer de Capellades, a l'Anoia

El Museu Molí Paperer de Capellades està situat en un antic molí paperer del segle XVIII, anomenat “Molí de la Vila”. És un edifici amb una superfície de 2.200 m2 i consta de quatre plantes i soterrani. Al costat del Molí s’hi troba la bassa, proveïda per una font natural d’on brolla un cabal de dotze milions de litres diaris que són utilitzats com a energia per al funcionament dels setze molins paperers que treballaven en aquesta zona.

Les coves del Toll, al Moianès

Les coves del Toll són unes coves prehistòriques situades al municipi de Moià. És una de les coves prehistòriques d'Europa més rica en fauna del Quaternari. S'hi han trobat restes fòssils d'hipopòtam, rinoceront, ós de les cavernes, entre altres, així com restes d'un foc que demostren la presència humana de l'home Neandertal durant el Paleolític Mitjà.