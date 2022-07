Viatjar en tren és una bona opció si et fa mandra agafar el cotxe o vols contribuir a reduir les emissions de CO2, evitar els embussos i els accidents. I sortint des de Manresa hi ha diversos destins perfectes per passar el dia aprofitant el transport públic. A més, de l'1 de setembre al 31 de desembre d'aquest 2022 serà gratis, tal com va avisar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.