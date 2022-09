La Berga Bolet, la Festa de la Verema o el Puigcerdà Music Festival són alguns dels plans que omplen l'agenda d'aquest cap de setmana. La tardor arrenca amb grans actes per sortir de casa a la Catalunya Central. En llistem els més destacats:

Música

MANRESA

Pep Gimeno Botifarra: A Banda -Divendres, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert Pòrtic de la Fira Mediterrània en el qual aquest exponent de la música popular valenciana compartirà escenari amb la Unió Musical del Bages, que dirigeix Dídac Mirallas. Entrades: 15 euros, i 12 i 6 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Stroika (av. dels Dolors, 17) -Divendres, a les 00 h, Stroika Sessions amb Warsaw i Buff Bay. Entrada gratuïta abans de les 02 h mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Entrada anticipada i a taquilla. Informació i entrades: www.stroika.cat. Dissabte, a les 21.30 h, concert de Km.0 amb el raper manresà GreenDog i el grup urbà SDP509. A les 00 h, Stroika Sessions amb Warsaw. Entrada gratuïta abans de les 02 h mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Entrada anticipada i a taquilla. Informació i entrades: www.stroika.cat.

Pau Jorba Quartet -Diumenge, a les 12 h, a l’Espai Plana de l’Om. Concert del cicle ¾ de Música en el qual el saxofonista manresà, exalumne del Conservatori Municipal de Música de Manresa, debuta com a líder i compositor, amb un quartet amb companys de promoció de l’ESMUC. Entrades: 6 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

BERGA

Berguedana de Folklore Total -Divendres, a les 22 h, a l’Hotel d’Entitats (Mestre de Pedret, 2). Ball folk. Entrada lliure i gratuïta.

CAL ROSAL

Pastiq & Gandula family -Dissabte, a les 18 h, al centre de cultura Konvent, concert col·laboratiu del trio de música experimental d’Hamburg, per tancar la seva residència conjunta amb artistes de Konvent i del segell Gandula.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Camerata Venezia -Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç, concert de final de temporada: Les quatre estacions de Vivaldi. Entrades: 14 euros; i 12 euros per a majors de 65 anys. Es poden reservar a www.civitascultura.org fins a 12 hores abans de l’espectacle. A la venda el mateix dia de l’espectacle al monestir a partir de les 18 h.

IGUALADA

Festival Encambra’t -Diumenge, a les 12 h, a Sant Martí de Tous, concert a càrrec dels guanyadors de les beques d’Encambra’t. Entrada lliure. Ho organitza: Quartet Altimira i departament de Joventut.

JOSA aleví -Diumenge, a les 12.15 h, al Teatre Muncipal l’Ateneu. La Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia aleví, formada per una setantena de músics, presenta Abofrapà i les espècies, amb música d’Albert Gumí. Direcció: Jaume Fraga. Narració: Marc Tarrida. Ballarí: Ada Sailou. Entrades: 7 euros, i 5 euros per als menors de 16 anys. A la venda a tiquetsigualada.cat.

PERAFITA

Intrús. Jazz pel forat del pany -Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Església. Actuació d’un cor de sis veus de Barcelona Gospel Messengers, amb el manresà Ramon Escalé al piano, que presentaran l’espectacle Go higher!. A cada concert se sortejarà un lot de productes locals de l’associació Lluçanès a Taula. Entrades: 6 euros (menors de 12 anys gratuït) a la web www.llucanes.cat/entrades, o a taquilla el mateix dia del concert amb un cost a de 8 euros (menors de 12 anys gratuït). Organització: Escola de Música i Arts del Lluçanès i del Consorci del Lluçanès.

PUIGCERDÀ

Puigcerdà Music Festival -Dissabte, a les 21 h, al Teatre Muncipal del Casino, concert Cançons del món amb Konstantin Rittel-Kobylianski, bartíton; i Ella Pasik, piano. Entrades: 12 euros. Abonament 4 concerts: 40 euros. A la venda a taquilla una hora abans i a www.eventbrite.es. Organització: Associació Puigcerdà Músic.

SALLENT

La Nova Harmonia -Dissabte, a les 18 h, al passeig 1 d’octubre, concert de la coral.

STA MARGARIDA DE MONTBUI

Homenatge a Àngel Morales Pérez -Diumenge, partir de les 15 h, a la plaça Antiga del barri del Pi, homenatge al desaparegut músic local amb un concert amb el grup Trobadors de l’Anoia, Palomita de Pastora, Albert (la Sèptima Trastada), Suburbi, Biruji i Lumbere. També hi hactuarà gent del barri de forma espontània. També hi haurà la pintura en directe de Juli Salaazar (Juliart). Entrada lliure. Organització: Ajuntament, amb la col·laboració de l’Atenei del Pi.

Fires i festes

MANRESA

Festes de Sant Miquel -Divendres, se celebraran els actes ajornats de les festes de Sant Ignasi, el 29 de juliol, a causa d ela pluja. De 9 a 20.30 h, a la plaça Europa, carrer Sant Miquel i Plana de l’Om, 15a Fira mercat, amb comerç de proximitat, artesania, brocanters, complements, roba... amb descomptes especials. A les 18 h, a la plaça del Carme, l’hora del conte amb Clara Gavaldà. En acbar, coca i xocolata. De 18 a 19.30 h, a la plaça Europa, at comunitari: taller de percussió participativa amb Fun Dan Monday’s de Dan Arisa. Activitat gratuïta. Mínim 12 anys. Inscripció prèvia a sobrerroca.cial@gmail.com. De 18.30 a 19.30 h, al carrer Sant Miquel-Vallcendra, actuació musical de Biel comas. De 19.30 a 20.30 h, a la plaça Europa, art comunitari: concert amb Fun Dan Monday’s de Dan Arisa.

ARTÉS

27a Festa de la Verema del Bages -Divendres, a partir de les 19 h, al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós de Bages, acte inaugural amb tast de vins i gastronomia local, amb l’acompanyament d’una actuació musical. Dissabte, de 9 a 13 h, al carrer Rocafort, comerç obert. Organització: UBA. De 10 a 12 h, punt de sortida davant de l’escola bressol del Joc de pistes de Verema, a càrrec de Dinàmic Guies de Muntanya. Activitat lliure i gratuïta. De 9 a 13 h, punt de trobada a la plaça Major de la matinal de recuperació de pedra seca. Gratuït, cal fer inscripció. A les 12 h, al parc de Can Cruselles, tast de vins de la DO Pla de Bages amb la sommelier Irene Cozas i maridatge amb elaboracions de carnisseria Prat-Cal Mestret. Preu: 16 euros. Cal inscripció. Durant tota la tarda, a la plaça Major, tastos amb ritme. A partir de les 17.30 h, mostra de vins destacats de la DO Pla de Bages. Entrada lliure. Els tiquets es podran adquirir a la mateixa plaça. A les 17.30 h, actuació castellera amb els Picapolls de la Gavarresa, els Margeners de Guisona i els Salats de Súria. A les 19 h, tast a cegues dirigit per la sommelier Irene Cozas. Preu: 24 euros/parella. Cal inscripció. A partir de les 20.30 h, tapes de verema: maridatge amb tapes i postres de restaurants i pastisseries locals. A les 22 h, actuació musical amb Boys Damm (versions rock). Diumenge, de 9 a 13 h, al carrer Rocafort, comerç al carrer. Organització: UBA. De 10 a 13 h, al carrer Rocafort, a l’encreuament amb carrer Enric Gudayol, 22a trobada d‘intercanvi de plaques de cava. A partir de les 10 i durant tot el dia, als carrers Barquera i Dr. Ferrer, fira d’artesania. De 10 a 14 h, a la plaça dels Escacs, espai de producte de proximitat i consum conscient. Punt informatiu, tallers i activitats. A les 10.30 h, punt de trobada al parc de Can Cruselles, per al Photowalk Festa de la Verema, a càrrec de Slow Turisme. Activitat gratuïta. Cal inscripció. A partir de les 11 h, a la plaça Major, degustació i venda de vins de la DO Pla de Bages i Cava d’Artés. A partir de les 11 i durant tota la jornada, a la plaça Major, Mossecs de Verema: elaboracions gastronòmiques a càrrec de carnisseria Prat-Cal Mestret. A les 11.30 h, a la plaça del Padró, tast guiat de Picapolls de la DO Pla de Bages, amb la sommelier Anna Castillo. Preu: 12 euros. Cal inscripció. A les 12 h, a la plaça Major, aixafada popular de raïm i taller artesanal de most. A les 18 h, a la plaça del Padró, tast guiat de vins DO Pla de Bages, amb la sommelier Anna Castillo. A les 19 h, a la plaça Major, actuació del grup canadenc The Legion of Flying Monkeys. Durant tota la jornada, demostració d’oficis antics i espectacles de carrer, a càrrec de la Companyia Cinot i Grup Nei TEatre. Portes obertes als cellers Solergibert i Artium. uExposicions: Vi_suals 2022. El món del vi, al carrer Rocafort. Maquetes de les masies d’Artés de Manel Serra, al carrer Rocafort. Escultures amb suro de Dami Vila, al carrer Rocafort. Quan les cases feien olor de vi, al complex cultural Cal Sitges, fins al 17 d’octubre. Què és la sobirania alimentària?, a la plaça dels Escacs. Més informació: festaveremabages.cat.

BERGA

Berga Bolet -Dissabte, al centre comercial carrer Major, a les 11 h, passejada amb el gegantó Tocat del Bolet de Montmajor i comparseria de la Bauma dels Encantats de Berga. Al matí, concurs de pintura ràpida de tardor Ciutat de Berga. Segellat de teles de 8 a 9 h al carrer Ciutat, 11. A les 17 h, al carrer Ciutat, 11, entrega de premis del concurs d’aparadors de tardor i del de pintura ràpida. A partir de les 11 h, venda de paperines de bolets cuits per degustar, a càrrec de RBK. De 10 a 13 i de 18 a 20 h, al local Dones d’Art, exposició de pintura de bolets i taller de dibuix de bolets per a infants. d’11 a 13 h, activitat per als menuts: pintar cares i pintar il·lustracions, a càrrec d’Eve Garcia. De 17 a 19 h, taller infantil per fer bolets de paper, a càrrec de Bernadette Cuixart. A la plaça de les Fonts, tot el dia, punt d’informació de Berga Comercial Carrer Major i 47enes Jornades Micològiques del Berguedà. A partir de les 10 h, parada de bolets, cistells i productes relacionats amb el món del bolet. D’11 a 12 i de 12 a 13 h, taller de cuina per a infants: Cuinetes Club. Cal reserva prèvia al 661 349 703. A la plaça Sant Joan, de 12 a 14 i de 17.30 a 19 h, xerrada-taller: Micologia per a totes les edats, amb l‘ecòleg Daniel Siscart. A partir de les 10 i durant tot el dia, paradeta de productes artesanals de fusta per als més petits: La Petita Guilla. A la placeta Ciutat, a partir de les 10 h, parada de bolets, cistells i productes relacionats amb el món del bolet. D’11 a 14 h, taller per pintar un mandala col·lectiu de tardor, a càrrec d’Aldo Cardoso. A la plaça Sant Pere, d’11 a 14 i de 17 a 19 h, 2a Fira d’artesania, amb parades, demostracions d’oficis i tallers. A la ronda Queralt, carrer Sant Antoni, carrer Instrucció i carrer Menoreta, de 10 a 14 i de 16 a 19 h, jocs del bolet amb la companyia Jocs l’Anònima. A la plaça Maragall, a partir de les 13 h, demostració de cuina del bolet a càrrec d’Eduard Finestres, del restaurant Corpus; i maridatge de vins naturals, a càrrec de Júlia Faura, de Vins Gironella. Al centre comercial carrer Major, a partir de les 20 h, concurs de tapes del bolet a càrrec de bars, restaurants i establiments. Preu: 3 euros la tapa. A la plaça Sant joan, a les 20 h, valoració de les tapes a càrrec del jurat professional. A les 23 h, entrega de premis. De 20 a 23 h, música en viu al llarg de tot el recorregut gastronòmic a càrrec dels duets Bluebell, Tans Music i Sweet Blue Suit i dels solistes Marc River, Cèlia Vila, Xènia i Biel Comas.

64è Concurs de Boletaires -Diumenge, de 7 a 11.30 h, al pla de Puigventós (Espinalbet, Castellar del Riu), situat al km 7 de la carretera de Berga als Rasos de Peguera, concurs de boletaires. A les 8.30 h, inici de la sortida d’autobusos de Berga (davant de l’administració del passeig de la Pau) en direcció a Puigventós. A les 9 h, esmorzar popular, fira-mostra de productes relacionats amb el món boletaire, artesanal i agroalimentari del Berguedà. A les 10 h, 15è Concurs infantil de boletaires. A les 11 h, a la zona de la pesada, lliurament de premis del 15è concurs de dibuix infantil i del 15è concurs infantil de boletaires. A les 11.30 h, nomenament dels Boletaires d’Honor: Ivan Sánchez, alcalde de Berga; Rosa Vestit, doctora en Ciències Químiques i delegada de la Generalitat a la Catalunya Central; i Lluc Escànez, micòleg i membre de l’Agrupació Micològica Berguedana i de la Societat Catalana de Micologia. A continuació, concurs de boletaires, amb la presentació dels cistells i bolets participants. A les 12.30 h, lliurament de premis. A les 13 h, sortida de la comitiva del Puigventós, encapçalada pel grup de la falla, en direcció a Berga. A les 18 h, al passeig de la Pau, audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 20 h, a la plaça de la Creu, encesa i cremada de la falla. Més informació: www.penyaboletaireberga.cat.

CARDONA

625è aniversari de la consagració del temple parroquial -Dissabte, a les 18.30 h, inici a la portalada del Mercat de la visita comentada al temple gòtic parroquial per explicar el cicle constructiu de l’edifici al llarg dels segles XIV, XV i XVI. A càrrec d’Andreu Galera, arxiver de la vila. Diumenge, a les 18 h, a l’església de Sant Miquel, ofici solemne presidit pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i amenitzada per la Coral Cardonina. En acabar, la formació interpretarà la nova versió dels Goigs al gloriós Arcàngel Sant Miquel, musicats pel seu director, Ovidi Cobacho Closa. Els gegants de la vila ballaran a la sortida del temps i, tot seguit, es farà una botifarrada popular a la Fira de Dalt.

CASTELLAR DE N’HUG

Festa Major de Sant Miquel -Dissabte, a les 17 h, a la plaça de la Generalitat, espectacle infantil a càrrec de Jaume Barri. A les 22.30 h, a la sala polivalent, ball de festa major amb Orgue de gats. Durant el ball es farà l’elecció de la pubilla.

CASTELLTALLAT

Festa major -Diumenge, a les 9 h, 27a Ruta Castelltallat a peu. 12 km. Sortida des de Cal Genís fins a Cal Pere Mas i la font Puda. A les 14 h, arrossada. Cal haver fet inscripció prèvia. Més informació: www.castelltallat.cat.

OLESA DE MONTSERRAT

La Festa dels Miquelets -Divendres, a les 18 h, al celler de Cal Puigjaner, presentació del programa d’activitats i de l’exposició 15 anys de La Festa dels Miquelets. A les 19 h, al celler de Cal Puigjaner, cicle de conferències: 15 anys de recerca, festa i recreació, a càrrec d’historiadors locals. A les 22 h, a la plaça Fèlix Figueres i Aragay, La Marxa dels 158. Dissabte, de 10 a 21 h, mercat barroc, a la plaça Nova i els voltants de l’Església. De 10 a 21 h, mercat Origen Montserrat, de productes agroalimentaris de proximitat de l’entorn de Montserrat. De 10 a 14 i de 16 a 20 h, a Cal Puigjaner, campament militar i exposició 15 anys de La Festa dels Miquelets. Durant el dia, recreacions històriques, tallers, jocs i activitats infantils, música, gastronomia, visites guiades. A les 21 h, al parc del Porxo de Santa Oliva, sopar popular. A les 22 h, concert i ball amb els Randellaires, seguit de l’actuació de Carles Belda, Diumenge, de 10 a 20 h, mercat barroc, a la plaça Nova i els voltants de l’Església. De 10 a 14 h, a Cal Puigjaner, campament militar i exposició 15 anys de La Festa dels Miquelets. A les 11 h, a Cal Puigjaner, xerrada sobre vestits i roba del segle XVIII, a càrrec de Germán Domingo. A les 11 h, l’hora del conte i taller amb Tupinamburga, La Remeiera. A les 12 h, al porxo de Santa Oliva, recreació de la batalla urbana. A les 17 , al parc del Porxo de Santa Oliva, La Pedregada: construcció de bombardes de farina i batalla. Activitat per a infants i famílies. Més informació: www.olesademontserrat.cat.

SÚRIA

Festes del Roser al Poble Vell - Dissabte, a les 8,30 h, batuda de neteja del barri, amb esmorzar previ a la plaça Major. A les 20 h, concert amb el grup Spin-Off. Botifarrada i rifa de la panera de la Cooperativa. Preu botifarrada: 6 euros (inclou una tira de la rifa). Diumenge, a les 9.30 h, primer Torneig d’Escacs Plaça Major. Per a infants i adults. Amb la col·laboració del Gran mestre José Ángel Guerra Méndez. Cal fer inscripció: aavvpoblevell@gmail.com. a les 11.30 h, missa pintificalis. A les 12.45 h, aperitiu i sardanes amb la Cobla Súria. A les 16.30 h, espectacle infantil amb Joan Rioné. Coca i xocolata per als infants. Final de festa amb els Geganters del Poble Vell. Organització: Associació de Veïns del Poble Vell.