'La casa de papel' és una de les sèries més esperades de l'any. Els fans de Tòquio, Rio, el Profesor i companyia esperen la cinquena temporada amb candeletes després que la quarta acabés amb molts interrogants. La sèrie de Netflix veurà la llum en dues parts de cinc episodis cadascuna i setembre i desembre són els mesos escollits per a l'anhelat llançament.

A mitjans del mes de maig, el compte oficial de la sèrie a Twitter va comunicar que el rodatge de la cinquena temporada havia arribat a la seva fi. I ara, a poc a poc, se'n van coneixent detalls. Com per exemple que l'últim capítol, el 10, tindrà com a escenari la ciutat d'Alacant. L'Ajuntament ha fet públic aquest divendres que la premiada sèrie va triar el seu port per a l'enregistrament d'escenes de la darrera entrega. "La lluminositat, el clima, la diversitat d'escenaris, el seu front marítim i l'àmplia xarxa de connexions amb Espanya i Europa converteixen la ciutat d'Alacant en una de les destinacions claus per al rodatge cinematogràfic", assenyalen des del consistori.

Una cinquena temporada al límit

Álex Pina és el creador de 'La casa de papel', la sèrie espanyola de Netflix que més guardons i reconeixements ha rebut. El 2018 es va alçar amb un premi Emmy Internacional al millor drama i ara la pandèmia no l'ha frenat. Els guions d'aquesta cinquena temporada van ser escrits durant el confinament i segons Pina "en tot moment s'ha buscat generar una sensació de final de temporada o final de sèrie". La banda es trobarà contra les cordes: porten més de 100 hores tancats al Banc d'Espanya però el Professor ha estat capturat per Serra i, sembla, que no té cap pla per escapar.