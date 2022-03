De Manresa als Estats Units. Després de fotografiar-se a la seva nova masia de la capital bagenca, Rosalía ha viatjat a Nova York on aquest divendres ha debutat al programa de Jimmy Fallon, The tonight show.

Durant l'entrevista, la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha parlat del seu nou disc, Motomami, que sortirà a la venda el pròxim 18 de març i del qual ja ha anunciat el llistat de cançons que formaran part del treball. A banda del seu pròxim projecte, la catalana no ha mencionat en cap moment la recent compra que ha efectuat amb la seva parella, el també cantant Rauw Alejandro, del Mas Morera de Manresa. Si que ha explicat però com ha estat el procés de creació de les seves cançons i ha relatat algunes de les anècdotes més divertides que ha viscut d'ençà que va saltar a la fama l'any 2018.

Entre elles, Rosalía ha explicat que tendeix a canviar-se molt el número de telèfon mòbil per la saturació de missatges que rep. La cantant, però ha aclarit que quan ho feia no era conscient que el seu antic número de contacte no quedava inhabilitat i que aquest passava a convertir-se en el telèfon d'una altra persona. "Tinc molts amics que es pensaven que m'estaven escrivint a mi quan en realitat estaven parlant amb gent anònima" ha comentat després de posar com a exemple una experiència viscuda amb Harry Styles.

L'antic membre d'One Direction va enviar un SMS a la catalana per lloar una de les seves cançons esperant que la resposta fos de la mateixa Rosalía. El que no sabia era que el número de telèfon ja no era propietat de l'artista internacional i, com a resultat, va rebre un missatge totalment inesperat: "Aquest número era d'algú altre abans, però ara és meu així que no em molestis". El plató del programa va esclatar de riure en veure la imatge de la conversa que el mateix cantant de Watermelon Sugar va fer arribar a la catalana un cop es va adonar que no estava parlant amb qui creia.

Després d'explicar la divertida anècdota, la cantant de Ses Rovires es va amagar el mòbil a la bota, d'on l'havia tret inicialment. "Si un bolso no fa conjunt amb el vestit, doncs el mòbil es guarda a la sabata" va detallar l'artista entre rialles davant un Jimmy Fallon sorprès pel gest.