Rosalía va protagonitzar un moment molt divertit i viral en la seva última visita a 'El hormiguero', aquest dijous a la nit, on va acudir a presentar 'Motomami'. La de Sant Esteve Sesrovires, a més d'assegurar que les seves millors lletres les escriu tombada, també es va transformar en una reportera de cabell ros per preguntar als vianants sobre la seva música, tot esperant trobar l'opinió real i sincera del carrer.

Tot i que hi va haver algú que la va reconèixer immediatament, Rosalía va preguntar de tot amb aquells qui es va anar trobant. Des del significat de la lletra de 'Hentai' fins als seus 'looks' passant per les seves ungles extrallargues, el seu ex C. Tangana i el seu característic estil de flamenc. Les respostes? De tota mena i per a tots els gustos.

La transformació de Rosalía en periodista de carrer ràpidament es va convertir en tema de conversa a les xarxes socials. De fet, alguns van qualificar el vídeo com a "història de la televisió".

A més d'aquesta infiltració pels carrers de Madrid, al programa, Rosalía també va parlar d'altres temes. Va explicar, per exemple, com compon les lletres dels seus temes després d'una pregunta formulada per Nuria Roca i Pablo Motos, aquest darrer connectat al programa a través d'una vídeotrucada.

"Hi ha cançons que tinc unes línies començades al mòbil i després les continuo. N'hi ha d'altres que escric en paper i entro a l'estudi per dedicar-hi hores", va revelar Rosalía, que de tota manera va remarcar que "les millors jo crec que em surten estirada al llit".