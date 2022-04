"Eufòria", el programa musical de TV3 que triomfa a les xarxes socials torna aquest divendres amb una gala 5 que marcarà un abans i un desprès en la dinàmica del format. La d'avui és l'última en què el públic de plató decideix exclusivament qui surt expulsat i definirà els detalls nou model de votació que s'establirà a partir de la gala 6 i fins al final de l'edició. Així ho han avançat al seu perfil d'Instagram, on també han mostrat algunes imatges de tot el que passarà a partir de les 22.05 h al canal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El repartiment d'aquesta cinquena gala suposa un repte per als nou concursants que queden vius en la competició. El representant de la Catalunya Central al programa, Pedro, haurà de defensar tot un himne, "País Petit" de Lluís Llach, si vol continuar una gala més, segons va avançar el programa Tot Es Mou de TV3. Edu es presentarà amb "Volcans" de Buhos, cançó en que l'energia serà clau per obtenir una bona valoració per part del jurat. En una línia molt similar hi haurà Triquell, que amb la seva personalitat haurà de demostrar que pot fer front a "Massa bé" de Doctor Prats. Per la seva banda, Joan haurà de defensar "Ho tenim tot" de Joan Dausà.

Una de les sorpreses de la nit podria venir a càrrec d'Estela, que amb la seva particular veu haurà d'enfrontar-se a "Highway to hell" d'AC/DC. Mariona haurà d'enfundar-se en un vestit d'època per interpretar "Cheap Thills" de Sia, una cançó dinàmica i que requereix una bona afinació per seguir les passes de la cantant original. Núria s'aproparà al pop rock amb "So What!" de Pink i Scorpio haurà de mostrar una habilitat impecable a l'hora de ballar si vol triomfar amb "Ya no quiero nà" de Lola Índigo. Finalment, Chung Man aportarà la part romàntica de la gala amb un "All of me" de John Legend que promet emocionar.