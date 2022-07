Arturo Valls ha volgut representar el pitjor malson d’un còmic en la pantalla petita. En els últims anys, cada vegada és més comú que un acudit, un gag en antena o un simple tuit generin polèmiques que fan tremolar els fonaments de l’humor tal com el coneixem avui dia. El políticament correcte intenta colar-se en un sector que sempre s’ha caracteritzat per no tenir pèls en la llengua, després de profunds debats sobre feminisme, gènere, raça o diversitat funcional que han portat a qüestionar comentaris que abans ens feien gràcia. Humoristes com David Suárez, Ricky Gervais o Florentino Fernández han protagonitzat polèmiques d’aquest estil.

Encara que les polèmiques més sonades han tingut a veure amb la religió, i en aquest cas, l’església no ha discriminat al tipus d’artista al qual denunciar. Per exemple, la cantant Zahara va protagonitzar una polèmica per utilitzar la iconografia de la Verge com a inspiració per a la campanya promocional del seu últim disc, Puta. Una cosa semblant li ha ocorregut al protagonista de Dos años y un día, la nova sèrie d’Atresmedia que porta per títol el temps que dura la condemna d’un còmic, Arturo Valls, que fa un acudit bastant desafortunat sobre l’Església. La producció es va estrenar fa dues setmanes en la plataforma de streaming del grup i narra la caiguda en desgràcia d’un famós i benvolgut actor i presentador que és condemnat a complir una pena de dos anys i un dia per un delicte d’ofenses religioses per un innocent, però desafortunat, acudit.

Valls interpreta a Carlos Ferrer, un actor, còmic i presentador d’èxit amb una vida perfecta fins que divuit fatídics segons la canvien per sempre. La seva aparició en el pregó de Carzuelo de la Frontera vestit de la Verge del Cierzo com un pas de Setmana Santa, deslliga la indignació de l’associació d’advocats portants, que el denuncien per un delicte contra els sentiments religiosos. La querella s’admet a tràmit i el jutge, devot de la Verge del seu poble i també portant, el condemna a presó. Ara, Carlos ha d’adaptar-se a la seva nova vida en la presó on haurà de passar dos anys i un dia.

La sèrie, produïda per Atresmedia Televisió en col·laboració amb Lacoproductora, Estela Films, Pólvora Films i Globomedia, ha estat creada i escrita per Raúl Navarro, Miguel Esteban, Sergio Sarrià i Luimi Pérez i estarà dirigida per Raúl Navarro i Ernesto Sevilla. Montse García, Jorge Pezzi, Arturo Valls i Félix Tusell són els productors executius d’aquesta ficció del segell Sèries Atresmedia i Lucía Alonso-Allende és la coproductora executiva.

Adriana Torrebejano, Amaia Salamanca, Fernando Gil, Michael John Treanor, Javier Botet, Manuel Galiana, Santi Ugalde, Paco Churruca, Nene i Jorge Rueda completen el repartiment de la sèrie, que va ser rodada a Madrid a finals de l’any passat. Aquest serà l’últim llançament d’Atresmedia de l’estiu, abans que arribin altres retorns esperats com la segona temporada de la sèrie Cardo o Los protegidos: ADN.