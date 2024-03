. Sota el lema Trenquem el sostre de vidre el divendres 8 de març se celebrarà la lectura del manifest a la plaça Sant Jaume (9 h). Tots els actes es recullen a la web barcelona.cat/8m, alguns d’ells es prolongaran durant el cap de setmana i més enllà del 8m.

És el cas de l’acte d’entrega del 38è Premi 8 de març – Maria Aurèlia Capmany, que es portarà a terme l’11 de març al Saló de Cent.

Alguns dels actes oficials més destacats amb motiu del 8M se celebraran el divendres mateix. Diverses seus de Districte, com les de Ciutat Vella, Sant Martí i les Corts, il·luminaran la seva façana de color lila. A Sarrià-Sant Gervasi, el dissabte 9, es llegirà el manifest Les dones amb la cultura i se celebrarà una mostra de les entitats del districte. A l’Eixample, el pati de la Casa Elizalde acollirà el Cercle de dones a càrrec de la Fundació Aroa, amb l’actuació de la Coral Performance #metoo, de Dona Cançó i una exhibició de ball social per la integració amb Descabelladas.

A Nou Barris la lectura del manifest i la performance i taula rodona Les onades feministes: dels orígens fins a l’actualitat se celebraran el 15 de març.

L’Assemblea 8M ha convocat una manifestació a Barcelona el 8M que arrencarà a passeig de Gràcia amb Diagonal (18 h) i acabarà a Arc de Triomf.

El festival Dansa Metropolitana és tot un referent a nivell estatal. Amb una extensa programació que es desenvolupa a l’espai públic, amb activitats gratuïtes, un cartell nacional i internacional, a més de projectes educatius, aquesta cita anual pot presumir de ser una de les més extenses i completes d’Espanya. Un total de 12 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona participen en el certamen, que compta amb 270 propostes que es portaran a terme en 107 espais. Tota la programació és a la web dansametropolitana.cat.

Serà fins i tot el 24 de març amb una programació que es desenvoluparà a Badalona, Barcelona, Cornellà, el Prat, Esplugues, Granollers, l’Hospitalet, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa i Viladecans. Com a novetat d’aquesta edició i sota el lema Del carrer a l’escenari neix el projecte Artèries, pel qual les danses urbanes faran de fil conductor del festival i serviran tant per acostar la dansa a tota la ciutadania, com per celebrar el breakdance com a esport olímpic.

Dansa Metropolitana presenta aquest any 16 produccions internacionals, entre les quals destaquen la de Rachid Ouramdane, que torna a Barcelona per presentar al Mercat de les Flors la peça Corps Extrêmes en què participa l’equilibrista Nathan Paulin, que va travessar el passeig de Gràcia enfilat a un cable. També hi serà Olivier Dubois amb la reescriptura de Tragédie una peça clàssica de la dansa contemporània. El també francès Abderzak Houmi, juntament amb la seva companyia X-PRESS, presenta el seu últim espectacle Y’a plus d’saisons. La ballarina i coreògrafa Leila Ka, porta a Cornellà les peces Pode Ser i Bouffées amb les quals va guanyar el primer premi Danse Élargie Contest del Théatre de la Ville de Paris.

La programació internacional es completa amb l’australiana Sydney Dance Company, els colombians Sankofa Danzafro, els xinesos Xiexin Dance Theatre i Club Guy & Roni, dels Països Baixos, entre d’altres.

La representació de grups de l’Estat està encapçalada per María Pagés, Pablo Messiez, Colectivo Milímetro, Alberto Cortés i Luz Prado. En aquesta edició es coprodueixen, acompanyen i presenten 8 noves peces, dels artistes i companyies Quim Bigas, Poliana Lima, Unaiuna, Ancorae, Cía. El Desvío, Joaquin Collado, Elelei Dance Theatre Company i LaSADCUM.

El públic familiar podrà disfrutar de Macarron Power de Sol Picó, de Bulb&Me de Múcab Dans, o de Cometa de Roser López Espinosa & Vorpommern tanzt an.

‘Sant Martí en femení’

Continua el cicle Sant Martí en femení amb el teatre familiar Les Cotton aquest diumenge 10 de març, a les 12 h, a l’Auditori Sant Martí. El dilluns 11, a les 19.30 h, el CC Sant Martí acull la xerrada Revolta de les dones a l’Església. Tot el cicle està a Barcelona.cat/santmarti.

El Dia de la Dona més cultural i festiu

Marató de Barcelona

El diumenge 10 de març se celebra la Zuric Marató de Barcelona, que promet un nou recorregut amb «més monuments, més cèntric, més pla, més èpic». La cita serà a les 8.30 h al passeig de Gràcia (pl. Catalunya) (zurichmaratobarcelona.es).

Emocions al Marès

Aquest dissabte, 9 de març, el Museu Marès celebra una visita guiada a l’exposició Emocions. Imatges i gestos del passat i del present. Serà a les 11 h i té una durada d’1 h (en castellà i el 23 de març en català). Més informació i reserves a barcelona.cat/museumares.

Clàssica al carrer

En el marc del programa Cultura al Barri del Besòs i el Maresme aquest dissabte, 9 de març, a les 12 h, el Conservatori del Liceu farà el concert de música clàssica Racons musicals al barri. Serà a la Rambla Prim amb el carrer Pujades (www.pladebarris.barcelona).