Fa quaranta anys i una mica més de la fundació de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, el 1981. Des d’aleshores, L’Erol ha estat i és l’ànima de l’entitat, la seva portaveu, l’eina per ajudar a posar en valor la cultura de la nostra comarca, el Berguedà. Fa pocs dies hem repartit el d’hivern del 2022, el 154.

L’Erol té una personalitat singular perquè és una revista cultural, amb articles sobre història, patrimoni, geografia econòmica, etnografia, folklore, estudis sobre natura, biodiversitat, música, tradicions..., en format de publicació periòdica periodística. Com si fos una revista de premsa comarcal, amb molta il·lustració, i amb seccions més que complementàries, com per exemple l’entrevista, la història gràfica i les mirades.

L’Erol ha evolucionat al llarg d’aquests 154 números i 40 anys: nous dissenys han marcat nous períodes coincidint amb números rodons i amb dates assenyalades (per a la revista, per a la comarca i per al país), que sempre ens han anat bé per carregar forces i continuar. Hem passat del blanc i negre al color; de 40 pàgines a 80, i en números especials, a 176 o 188 pàgines, i hem fet evolucionar el disseny cinc vegades, d’una manera evident en la portada.

Hem fet números especials en dates rodones i en números rodons. El 25 dedicat a Urbanisme al Berguedà i el 100 íntegrament a l’estudi del Castell de Berga al llarg de les diferents etapes històriques i constructives. Vam dedicar tots els números de l’any 2000 a analitzar la comarca des de tots els sectors econòmics i el número d’hivern fou el catàleg d’una exposició fotogràfica que mostrava l’evolució de la comarca al llarg del s. XX. El 86-87 del 2006, dedicat a les colònies industrials, en vam fer una tirada de 3.000 exemplars i el 2016, el 129-130, un de doble sobre la Coronació de la Mare de Déu de Queralt, 2.000 revistes. Hem celebrat amb un número especial i doble, el 1714, hem fet dos números sobre mineria, dos sobre memòria històrica, dos extraordinaris sobre el 80è aniversari de la Guerra Civil, i un últim especial sobre esport, el 148-149.

L’Erol és especialment singular en el seu format i en els seus continguts; per això formem part de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) que aglutina la pràctica totalitat d’empreses i entitats editores de premsa comarcal i local d’informació general existents a Catalunya, en format paper o digital, escrites en català. I també de l’APPEC, que agrupa tots els editors de revistes i digitals. Des de l’any 2010 que formen part de la base de dades RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), un repositori cooperatiu des del que és L’Erol poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

La revista ha rebut diferents premis, l’últim com a millor publicació de revista del 2019, segons els membres del jurat, «per la seva qualitat, pel seu rigor i, sobretot, per una creativitat periodística envejable en la selecció dels temes a tractar i l’elaboració dels continguts».