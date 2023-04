Regió7 publica avui un suplement Revista especial que fa una repassada general de novetats editorials amb dues-centes propostes d’àmbit general català; durant els darrers dies s’han anat presentant, més àmpliament, novetats d’autors locals que seran recopilades en un espai especial a la web. La gran majoria d’aquestes publicacions seleccionades són, per vocació expressa del diari, en català. En realitat, el panorama editorial no és tan falaguer per a la nostra llengua. Per cada llibre en català, se’n publiquen tres en castellà. I, de fet, l’editorial és la indústria cultural en la qual el català està més ben representat. Sant Jordi és un dia en què el llibre en català, i el català en general, es veuen sobrerepresentats. A la realitat de l’endemà, de cada dia, hi dediquem demà el dossier especial de Sant Jordi. L’estat del català, analitzat a fons, no és el que es podria deduir de l’atmosfera que viurem avui. Després de la revifada lingüística aconseguida durant els anys noranta, l’estat de la llengua ha retrocedit a posicions que la tornen a posar en perill, com al final del franquisme. Hi dediquem una àmplia reflexió que és, alhora, una crida a fer un altre gran esforç col·lectiu per salvar-la.