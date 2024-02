Finalment, hem arribat al final de les celebracions del 10è aniversari de la Federació Universitària entre Manresa i Vic, o el que és el mateix entre la Fundació Bages i la Fundació Balmes.

Hem gaudit de tres actes prou rellevants i significatius. En primer lloc, la recepció que ens va oferir la presidenta del Parlament i antiga alcaldessa de Vic, després amb la visita del MHC Nadal a les instal·lacions de la FUB Manresa, primera visita d’un conseller del ram des de la creació de la Federació i finalment l’acte que vàrem celebrar a Vic, en el marc del seu paranimf, que dotava de solemnitat i classe les paraules del MHC Mas-Colell recordant l’efemèride i visualitzant un futur engrescador.

I certament, hem arribat a aquest aniversari carregats d’il·lusions, carregats de projeccions i sobretot carregats de voluntats de millora que faran ben segur de la Federació una entitat molt més potent i respectada. Després de 10 anys, celebrem que el darrer Contracte Programa contempli una partida per la Fundació Bages quantificada en 1 milió d’euros. És una bona notícia i necessària, però hem hagut d’esperar 10 anys a tenir-la.

Aquesta Federació i la seva complexitat, és el repte a abordar els propers anys. Hem de veure com ha de ser la futura governabilitat de les, ara ja, quatre federacions que l’integren. Cal afrontar com i de quina manera es fa el càlcul del finançament cap a elles, tenint en compte que és gràcies a la suma de totes, que la Federació, via la Fundació Balmes, rep el que rep.

Em centro en aquest darrer punt. Fins ara la Fundació Bages, la nostra FUB, ha anat sobrevivint, i molt bé, de la gestió dels recursos que ella mateixa genera amb les matrícules. També ens passa el mateix amb la FESS, qui encara el dia d’avui no rep cap partida del Contracte Programa i tampoc és just. El finançament és l’eina que ens ha de fer millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen i poder afrontar el repte majúscul de la davallada demogràfica que ja tenim a sobre.

Ens cal un repartiment equànime dels més de 14 milions d’euros que rep l’UVic-UCC i que canalitza la Fundació Balmes en funció de la participació i aportació a la Federació de les respectives Fundacions que en formen part. Resumint. Estem molt contents amb el milió assignat, però treballarem per obtenir el finançament que ens pertoca per la participació. I no esperarem 10 anys més.

En resum, a Manresa estem d’enhorabona, estem molt contents dels progressos i la bona sintonia entre la ciutat i Vic, entre Balmes i Bages, però volem treballar i ho farem sense descans per millorar el model, un model expansiu i que diu molt del potencial que tenim a les Comarques Centrals. Aquesta Universitat Central de Catalunya serà el que vulguem que sigui i els qui hi tenim coses a dir, la volem forta, la volem gran i la volem representativa. Per molts anys!