L’horari d’estiu arribarà a Europa d’aquí a tres setmanes, però els Estats Units ens avancen en moltes coses, i també en aquesta: allà, els rellotges mouen les busques aquest diumenge i els mitjans de comunicació han divulgat consells per minimitzar els efectes sobre la salut de les persones. Perquè existeixen. A Dinamarca van detectar que el canvi d’octubre, quan es fa fosc una hora abans, incrementa els episodis de depressió. En l’extrem contrari, una investigació nord-americana, comparant ciutats veïnes situades en zones horàries diferents, estableix que una hora més de sol al vespre provoca que es domin dinou minuts menys, i s’ha comprovat que dormir poc no és bo.

Fa anys que als Estats Units s’han posat en marxa iniciatives legislatives per eliminar el doble canvi d’hora, però els està passant el mateix que a Europa: s’encallen en la discussió sobre quin dels dos s’ha d’estendre a la resta de l’any. Totes dues alternatives són durament criticades pel seus detractors. Avançar l’hora en què es pon el sol a l’estiu desagrada als amants de l’oci i als qui en fan negoci, i endarrerir l’hora en què surt el sol a l’hivern és una idea desaconsellada pels metges. L’Acadèmia de Medicina del Son dels EUA s’ha pronunciat a favor de regir-se tot l’any per l’horari més ajustat al solar, ja que el rellotge biològic necessita per igual llevar-se amb claror i acumular foscor abans de ficar-se al llit.

A Catalunya l’horari oficial més proper al solar és el d’hivern, però les enquestes diuen que optaríem per estendre el d’estiu a la resta de l’any, encara que a principis de gener no veiéssim el sol fins a un quart de deu del matí. A canvi, no es pondria abans de dos quarts de set de la tarda. Una majoria dels catalans considera que la negror matinal és un preu acceptable per gaudir de més claror vespertina, potser perquè aquesta s’associa al temps del lleure i l’altra al temps de les obligacions: si és per treballar, tant se val que sigui amb sol, amb lluna o amb fluorescents.