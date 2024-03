Amb la pagesia, a Catalunya som més papistes que el Papa

Des de fa setmanes la nostra pagesia ha dit prou. Pagesos d’arreu del país han sortit al carrer per protestar contra un cúmul de factors que els està ofegant. La precària situació del camp català ve del molt lluny. Algunes causes de fons són els baixos preus de venda –que sovint estan per sota del preu de cost–, els increments dels costos de producció i l’excés de burocràcia.

Per posar-ne un exemple, els requisits de les diferents administracions generen una triple bretxa digital. D’una banda, hi ha qui no es pot permetre comprar els mitjans informàtics necessaris; d’altra banda, hi ha qui no té la formació adequada per fer-los funcionar; i, finalment, hi ha qui no té cobertura digital per fer els tràmits.

Aquesta situació de precarietat encara s’ha agreujat més els darrers anys, amb la crisi climàtica i la sequera que estem patint, l’ineficient control de les plagues, i la nova política agrària comuna, que no controla com deuria les importacions. La fiscalització i les exigències als productes provinents de fora de la Unió Europea és molt més laxa, ja que no exigeix ni guarets, ni respecte a la biodiversitat. Això fa que els pagesos de casa nostra tinguin una competència deslleial.

En cap cas hem de fer més difícil la feina del sector, omplint-los de tràmits, moltes vegades excessius i que es podrien resoldre amb declaracions responsables. Això fa que per produir un quilo de pomes, peres o cereal, l’agricultor hagi d’estar més hores a l’oficina responent requisits inacabables que al camp treballant.

La pagesia és la primera baula de la cadena de subministrament alimentari i cal protegir-la. Perquè sense ella no tindrem producte local i de qualitat, destruirem molts llocs de feina i tindrem descuidat el nostre territori.

Perquè la pagesia és i ha de ser un sector essencial de qualsevol societat, també a Catalunya on hi ha una llarga tradició agrícola i ramadera a tot el territori. Segons el Cens Agrari facilitat per l’IDESCAT amb dades de l’INE, Catalunya compta amb gairebé 55.000 explotacions agrícoles i més d’1,7 milions d’hectàrees agràries que ens cal preservar.

Des de Junts-Impulsem vam promoure una moció de suport a la pagesia al Ple de la Diputació de Lleida. Vam aconseguir convertir-ho en una declaració institucional, aprovada per tots els grups. Però amb això no n’hi ha prou. Les paraules ja les vam aprovar; ara toquen els fets.

Toca rebaixar els tràmits administratius; toca confiar positivament en la feina que fan en lloc de fiscalitzar-los per sobre de les possibilitats; toca posar en valor la qualitat dels productes de casa; toca simplificar l’administració per facilitar-los la vida. Perquè amb la pagesia, a Catalunya som més papistes que el papa. I això ha de canviar!