Greuge mundial a l’autopista

En aquest exemplar queden perfectament explicades les mesures que la Generalitat aplicarà a l’autopista de Manresa (suposant que el pròxim Govern no les desmunti) i queda perfectament ponderat el seu valor: un canvi insuficient, però positiu.

No per a tothom. Fins ara les motos ja patien un greuge intolerable en no gaudir dels descomptes per la raó, ridícula i inadmissible, que les matrícules davanteres de les motos no són prou llegibles. Però ara és molt pitjor, perquè aquest greuge no només no es resol, sinó que es fa més profund i més sagnant. Amb les noves mesures, que se suposa que volen beneficiar la gent que es mou obligada per motius laborals, la diferència entre anar a treballar en cotxe o en moto serà de 2,7 euros, o sigui 5,4 euros anar i tornar, 27 a la setmana, 108 al mes. Motos, 108; cotxes, gratis. Amb els sous que es paguen en aquest país, 108 euros són una pasta. ¿Potser es pensen que tothom que va en moto està patrocinat per Repsol com a les curses de la televisió?

S’entén que la gestió del trànsit pesant pugui requerir polítiques específiques que, en tot cas, els transportistes es mereixen que siguin explicades. Però, ¿i les motos? ¿Què li passa a aquest Govern amb les motos? Ocupen menys, desgasten menys, consumeixen menys i contaminen menys: si totes les de Barcelona o Manresa es convertissin en cotxes, les dues ciutats es tornarien impracticables. I tot i així, en comptes d’estimular-ne l’ús, el castiguen. ¿Què li passa a aquest Govern amb les motos? ¿Com és que no li fa vergonya convertir la C-16 en l’única autopista del món on les motos paguen i els cotxes no? ¿Com és que, com a mínim, no ho expliquen? ¿És una moto tan impossible de vendre que ni s’atreveixen?