Més futur a Althaia

La Fundació Althaia va acollir els estudis de Medicina de la UVic-Universitat Central de Catalunya habilitant aules a l’edifici antic de l’Hospital de Sant Joan de Déu i acceptant que els dos primers cursos de la carrera es fan a Vic i, per fer els següents, que tenen més component pràctic, els estudiants trien si volen seguir a Vic o continuar els estudis a Manresa, que té un hospital més potent. A mitjà termini, aquesta configuració hauria d’evolucionar en el sentit que la carrera es pugui cursar íntegrament a Manresa que, a més, hauria de tenir una seu específica que ja té nom, Edifici del Coneixement. Aquesta és una idea que els responsables d’Althaia tenen al cap des de fa anys, i que es va concretant. Ara, per primer cop, apareix en un document públic, el Pla d’Acció Municipal, i avui expliquem cap on apunta el projecte. Està verd i és de futur, però ha de convertir-se en un objectiu per al curt termini, perquè té tanta lògica que no es pot anar esperant. Sant Joan de Déu necessita metges amb urgència, i formar-los l’ajudarà a tenir-ne. Cal tenir un lloc on fer-ho i on desenvolupar la recerca que fa Althaia. És un projecte engrescador que s’hauria de convertir en una prioritat sense esperar més.