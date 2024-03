De gimcana en gimcana

Un assassinat ben resolt i sense que ningú hagi pres mal. Era el repte a què se sotmetia a la quarantena de comensals que divendres van participar d’un singular sopar a la torre modernista Abadal d’Avinyó per viure una experiència detectivesca al més pur estil d’una novel·la d’Aghata Christie i també d’un bon àpat. La proposta convidava els presents a resoldre, tot sopant, un cas d’assassinat inspirat en el joc del Cluedo, i pel que es veu, no va decebre. És l’última idea d’unes activitats lúdiques, originals, entretingudes i participatives que van proliferant per tota la comarca com a ingredient afegit a les visites en edificis emblemàtics o en entorns peculiars i que busquen experiències interactives i factors sorpresa més enllà d’un simple recorregut amb una audioguia. I és que la moda dels escape rooms, per exemple, també s’ha portat al camp turístic, amb activitats al carrer que obliguen els participants a recorre’ls per descobrir racons amagats i conèixer de primera mà les històries que s’hi amaguen amb pistes, proves i reptes que, sovint, involucren tota la família perquè són aptes per a totes les edats.

Són fórmules adients perquè aquells infants (i potser no tan infants) a qui segurament ens costaria d’arrossegar per fer una visita ordinària i escoltar les explicacions del guia de torn, siguin ara els primers interessats a participar d’una visita convertida en una aventura. Segurament no tenen edat per jugar a detectius i resoldre un cas com el que es plantejava a la torre Abadal, però d’entre totes les propostes d’aquest estil que s’estenen cada cop més, segur que n’hi haurà algunes que s’adaptaran als seus perfils. No fa pas gaire, que Món Sant Benet proposava una activitat familiar per buscar els ingredients necessaris en una gimcana de proves i reptes per elaborar un bon gelat; i uns mesos més tard, el mateix monestir convidava a viatjar en el temps per descobrir històries dels antics monjos que hi vivien com si passessin ara mateix. També a Cardona s’han dissenyat experiències per portar el visitant a buscar la vuitena meravella del món pels passadissos de la muntanya de sal amb uns TikTokers que fan de geòlegs; mentre que altres propostes endinsen els grups a descobrir i viure en la pròpia pell els secrets que envolten la llegenda de la Torre de la Minyona, al castell.

Es tracta de reinventar-se, amb propostes diferents que puguin evolucionar cap a noves històries i reptes amb l’objectiu que aquells que ja han visitat un espai amb una primera experiència, ara hi tornin per viure’n una altra de nova. I és que, potser no importa tant el què es veu sinó el com es gaudeix.