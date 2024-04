Seguretat a Manresa

Fa mig any, una concentració organitzada per persones sense significació política va aplegar a davant de Crist Rei una gentada que protestava contra la inseguretat a Manresa. La convocatòria, que va tenir com a detonant una baralla sense gravetat però molt divulgada en vídeos a les xarxes socials, va estar rodejada de polèmica política, però un cop vista l’amplitud de la resposta i l’absoluta inexistència de cap missatge xenòfob, l’únic rellevant va ser la constatació inapelable que la sensació d’inseguretat existeix i està molt extesa. Mig any després, una consulta al comerç del centre constata que la situació no ha canviat substancialment, però el clima és un altre. Els botiguers continuen queixant-se que l’incivisme crea una sensació d’inseguretat i que els petits robatoris sovintegen, però el malestar ja no és tan intens. La presència policial desplegada ha fet l’efecte de crear confiança. Si més no, el comerç, que és qui està més en contacte amb el carrer, ha percebut una resposta política. Cal, doncs, aprofondir en aquesta línia. El clima al carrer no el poden determinar els energúmens, i ajuntament i policies han de fer tot el que calgui per evitar-ho. I encara no n’hi ha prou.