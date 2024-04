La Cerdanya o la vall dels ous d’or

L’any 2008 van aparèixer en uns prats a la ribera esquerra de Prats i Sansor una estesa d’estaques topogràfiques que ningú no va saber qui les hi havia clavat. Ni el propietari dels terrenys, ni l’Ajuntament, ni el Consell Comarcal ni suposadament la Generalitat. Les estaques anunciaven una obra que tampoc ningú no sabia, però tothom va imaginar de seguida. Eren anys, com ara, d’extrema sequera i des de l’Àrea Metropolitana es buscaven solucions per portar més aigua les grans ciutats. El projecte consistia a xuclar aigua de la capçalera del Segre i fer-la passar amb canonades per la galeria de servei del Túnel del Cadí i abocar-la a la conca del Llobregat. Un trasvassament intern entre la conca de l’Ebre i la del Llobregat que va trobar el rebuig frontal dels alcaldes de la Cerdanya. Tots junts, aleshores no va importar el color polític, van visitar els prats de les estaques per visualitzar la negativa d’un projecte darrere del qual hi havia el govern espanyol, segons van apuntar anys després des de la Generalitat. La Cerdanya com a font d’explotació d’aigua i electricitat. Aquell any 2008 també va ser el de la crisi de la construcció. La bombolla immobiliària finalment va esclatar i el ritme de construcció de segones residències es va aturar en sec. Els mesos següents van ser de reflexió entre els alcaldes de la vall. La conclusió és a les actes dels consells d’alcaldes i el Consell Comarcal: cal construir hotels, no cases d’estiueig. Una dècada després el sector va repuntar una altra vegada i la Cerdanya torna a ser el paradís de la totxana. La comarca on més es construeix del país. Cases de segona residència i d’inversió. Els antics prats de dall passen a ser pletes de cases tancades. La Cerdanya també com a font d’explotació de terreny. Ara és una empresa la que aposta per crear a la plana un camp de plaques fotovoltaiques de 2,4 hectàrees per aprofitar el sol de la vall i convertir-lo en capital. Seguint la dinàmica de l’aigua i la totxana, també per a butxaques de fora. Els alcaldes, a través del Consell Comarcal, s’han unit una altra vegada i han presentat al·legacions al projecte. També ho han fet les entitats ecologistes amb el suport de la plataforma Confluència per una Cerdanya Sostenible. Energia solar sí però no a qualsevol lloc. Les al·legacions proposen potenciar aquesta energia neta però aprofitant teulats i entorns ja industrialitzats, no la plana cerdana ja tensada per l’amenaça de la construcció. La Cerdanya ara com a font d’explotació per a l’energia solar. La vall dels ous d’or.