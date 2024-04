Havien de parlar d’ETA

Aquest diumenge els bascos tenen una cita amb les urnes per triar el govern que els propers anys governarà Euskadi. Les darreres enquestes donen un cert avantatge a EH Bildu, el grup abertzale que disputa la victòria al PNB, que és el partit que ha ocupat més temps la lehendakaritza i les forces de la dreta espanyola s’han posat molt nervioses, perquè consideren que el possible guanyador és el successor d’Herri Batasuna, passant per alt que d’aquest partit, que es va constituir el 2012, també en formen part Euskal Herritarrok (EH), Eusko Alkartasuna (EA) i Alternatiba.

Aquesta setmana, en una entrevista a la Cadena Ser, el candidat d’EH Bildu, Pello Otxandiano, no va qualificar de terrorista ETA i al cap de dos dies va demanar perdó a les víctimes si es van sentir ofeses per les seves paraules. I és que el passat de violència que hi va haver al País Basc protagonitzat per ETA, els GAL i per alguns torturadors encara no s’ha superat.

Però no ajuda gens a passar pàgina el fet que alguns facin sortir ETA en el debat polític com si el grup terrorista encara estigués en actiu, quan ja fa més de 12 anys que va deixar les armes. EH Bildu es va constituir com una suma de partits, però actualment té els seus òrgans de govern, militància pròpia i s’ha convertit en un partit força transversal de l’esquerra basca. Curiosament una tercera part dels seus votants no són independentistes.

Segurament EH Bildu no podrà governar, encara que guanyi les eleccions, però ja seria hora que la dreta espanyola deixés de tractar-los com si fossin els hereus d’ETA.