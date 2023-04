Els peus, encara que amb prou feines els hi parem atenció, són una part molt important del nostre cos: suporten el pes i ens permeten caminar, córrer…

Però a més, com adverteixen des del Col·legi Oficial de Podòlegs de Castella-la Manxa:

"Ens poden donar molta informació sobre l'estat de la nostra salut general"

Al llarg dels anys, pateixen canvis. I no només en la pell, ja que amb l'edat es torna més fina i sensible, sinó també, en els ossos i articulacions.

Així, poden aparèixer els temuts galindons o les molestes durícies i dureses (engrossiment de la pell per l'excés de fricció i de pressió).

Els peus, doncs, són fonamentals per al benestar i, sobretot, per a la nostra salut. Perquè alguns problemes molt comuns, com dolors d'esquena, maluc o genoll, poden tenir-ne l'origen.

Peus freds

Si passa a l'hivern, més enllà del molest que pot arribar a ser, no té importància mèdica. Tot i això, si va acompanyat d'altres símptomes, sí que pot ser un senyal d'alguna patologia.

Tal com assenyalen els especialistes:

"Sol ser un clar símptoma de problemes de circulació sanguínia"

És el cas de la malaltia de Raynaud, que entre la seva simptomatologia presenta adormiment i fred en algunes zones del cos, com ara els peus i els dits de la mà. A això cal sumar-li canvis de color a la pell de les extremitats i sensació de formigueig.

És una malaltia més freqüent en les dones i, depenent de la seva gravetat, no és incapacitant, encara que sí que afecta la qualitat de vida dels pacients.

L'arrel d'aquesta malaltia pot estar en el consum de certs medicaments, com els indicats per a la pressió arterial, els hàbits tòxics o la síndrome del túnel tarsià.

Tot i això, no és l'única afecció que pot estar darrere dels peus freds.

Mala olor

És molt incòmoda i, fins i tot, pot limitar l'activitat social de qui la pateix.

En general, la majoria creu que és un problema associat a una escassa o precària higiene, però la realitat és que no sempre és així.

El seu nom científic és podobromohidrosi i li pot passar a tota mena de persones, amb independència de la seva higiene, i en qualsevol època de l'any, encara que hi ha determinades estacions on la mala olor dels peus és més procliu a aparèixer.

Els peus tenen més de 250.000 glàndules sudorípares. I la mala olor es produeix quan la suor entra en contacte amb els bacteris presents a la pell.

Però aquest excés de sudoració i, per tant, de mala olor, no sempre està relacionat amb una higiene deficient, ja que es pot produir per diferents motius.

Un d'ells és la micosi, com explica a Guies de Salut Rosario Correa, presidenta del Col·legi de Podòlegs d'Andalusia. Una malaltia infecciosa que es produeix quan un fong envaeix una ungla provocant que aquesta es torni groguenca i pugui dividir-se o esquerdar-se.

El peu d'atleta és una altra patologia que pot desencadenar la mala olor i que afecta sobretot els esportistes per un excés d'humitat al calçat.

Els canvis hormonals (principalment a l'adolescència) també juguen un paper fonamental. Però la cosa no queda aquí.

Peus inflats

És més comú del que sembla. Després d'un dia llarg, els peus no tenen el mateix aspecte que durant el matí. I encara que, sol donar-se més sovint durant l'estiu i els episodis de calor extrema, pot aparèixer després d'estar moltes hores assegut o dret.

Per això, el que és recomanable després de la jornada laboral és passejar o fer esport.

L'obesitat o el consum d'alcohol també pot afavorir la inflor dels peus.

Altres causes que produeixen els peus inflats:

Canvis hormonals

Embaràs

Calçat inadequat

Diabetis

Lesions al peu

I el que és important, tal com adverteixen des del COPCLM:

"Si la inflamació no s'ha passat en un parell de setmanes, acudeix al teu podòleg, ja que la raó podria estar en altres problemes subjacents, com ara dificultats cardíaques i renals".

Ungles que han canviat de color

Encara que, els fongs solen ser la causa més comuna del canvi de color a les ungles,"podria deure's a dificultats en la circulació de la sang, problemes hepàtics i malalties cròniques".

Davant de qualsevol símptoma, com recorden els podòlegs manxecs, cal anar immediatament a la consulta d'un professional.