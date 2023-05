L'artrosi és una de les malalties reumàtiques més freqüents i conegudes. Tal és així, que segons l'estudi EPISER 2016 realitzat per la Societat Espanyola de Reumatologia, l'artrosi afecta les articulacions d'un 30% de la població espanyola major de 40 anys.

En total, aquesta malaltia articular afecta uns 7 milions de persones al nostre país

Però, com que és una malaltia que té molts subtipus, hi ha alguns pacients que, sense saber-ho, pateixen artrosi en un lloc molt concret de la seva anatomia: l'empenya.

Com expliquen des de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) l'artrosi a l'empenya és una afecció comuna als peus, encara que hi ha vegades que costa de diagnosticar perquè, per la particularitat de la molèstia, es triga a acudir al podòleg per consultar-ho.

Com saber què tinc artrosi a l'empenya?

L'artrosi és una malaltia degenerativa que lesiona l'articulació a qualsevol de les parts que la conformen:

Músculs

Lligaments

Tendons

Càpsula articular

Os subcondral

Membrana sinovial

Cartílag

Aquesta afectació provoca dolor i rigidesa a la zona afectada

Com explica el podòleg Jorge Escoto, membre de la junta directiva de l'ICOPCV, "és comú trobar-nos en consulta amb pacients que tenen una molèstia rara a l'empenya des de fa força temps, que no entenen molt bé d'on sorgeix perquè no poden relacionar-la amb cap activitat en particular ni canvi de calçat, per exemple. A més, el dolor apareix i desapareix indistintament de l'època de l'any. Això ja són pistes que ens fa sospitar que la patologia associada sigui artrosi al dors del peu”.

Per determinar que el dolor que estem patint als nostres peus respon a aquest problema reumatològic, els podòlegs valencians expliquen cinc símptomes molt concrets que poden indicar que tenim artrosi al dors del peu:

la zona on apareix el dolor: la cara interna i el dorsal del peu Que la molèstia en aquesta zona vagi acompanyada d'un volum a la zona afectada Que el dolor que es pateix no és continu sinó intermitent. D'aquesta manera, es poden alternar etapes amb absència total de molèsties i d'altres amb aparició de dolor, calor, rubor i impotència funcional La zona es percep molt rígida El pacient pot experimentar una disminució de la força del peu a l'hora de fer el moviment articular

Causes de l'artrosi a l'empenya

Els especialistes en reumatologia de la SER (Societat Espanyola de Reumatologia), expliquen que un dels factors de risc principals per a l'aparició de l'artrosi són els traumatismes que s'hagin pogut patir durant la vida.

Però no és l'únic, perquè l'edat, l'excés de pes o l'obesitat també contribueixen a l'aparició de l'artrosi.

Tot i això, hi ha un altre element que pot contribuir a l'aparició d'aquesta malaltia. Parlem de les desalineacions i/o dismetria de les extremitats.

Així, en el cas de l'artrosi a les empenyes, des de l'ICOPCV s'assenyalen que:

Aquesta patologia és més comuna en persones en què el primer metatarsià (primer dit del peu) és més curt que el segon

(primer dit del peu) és més curt que el segon També influeixen altres alteracions biomecàniques que provoquin més mobilitat

I cal prestar especial atenció a esportistes per la hiperactivitat a la zona

Pel que fa a la solució del problema, l'expert en podologia Jorge Escoto explica que “segons el grau de gravetat de l'artrosi, la solució pot anar des d'utilitzar suports plantars realitzats a mida pel podòleg a optar per la cirurgia”.

Això sí, aquests tractaments han de ser duts a terme, sempre, per professionals qualificats i en clíniques que compten amb el registre sanitari oportú. D'aquesta manera, evitarem caure en mans de personal que no tenen prou coneixements per tractar aquest tipus de patologies.