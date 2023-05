La síndria és una de les fruites més desitjables quan arriba el bon temps i pugen les temperatures. Aquesta fruita, que en realitat és una hortalissa, és molt beneficiosa per al nostre cos gràcies als nutrients. Entre les seves propietats, hi ha un alt contingut de vitamina A que contribueix a la millora de la vista i enforteix el sistema immunològic.

Quan et dirigeixis al supermercat o a la fruiteria per comprar la teva síndria, hi ha alguns consells que has de seguir. Per escollir la millor peça de fruita possible, el millor és seleccionar les que es trobin a sobre de la pila, ja que les de baix s'han pogut aixafar o rebre algun cop.

Encara que ens agradi consumir la síndria a l'estiu i que estigui fresca, és una fruita sensible al fred. Per guardar-la a la nevera, el millor és col·locar-la a la part menys freda. Un altre dels aspectes en què fixar-se és el pes, si és massa lleugera vol dir que conté poca aigua, per tant està passada i seca.

Si la síndria té la tija massa verda, vol dir que encara li falten alguns dies per madurar. Si conté taques negres o blanques, compte amb ingerir-la perquè significa que ha començat a podrir-se. Si la carn està esquerdada, és que ja està passada. Finalment, si té floridura, s'haurà de llençar immediatament.