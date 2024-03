Què és l'«estranya» malaltia que està patint molta gent i que afecta l'estómac?

Diarrea, vòmits, nàusees, febre… Són alguns dels símptomes que estan experimentant molts nens, però també adults, aquests darrers dies. Una infecció que s'està propagant com la pólvora i que provoca malestar general de 24 a 48 hores.

Segons explica a ‘Guias de Salud’ la pediatra Gemma Morera, són molts els casos que està veient a la seva consulta de Barcelona (situació que es repeteix a altres llocs del territori català i de la Península). Es tracta d'un “quadre de gastroenteritis” que apareix quan s'acosta la primavera i comencen a disminuir els virus respiratoris. “Es produeix un pic estacional per virus intestinals en la població infantil, que al seu torn transmeten als majors”. La transmissió fecal-oral és la via més freqüent de contagi, especialment entre els més petits (amb el canvi de bolquers, o en netejar-se després de les deposicions).

Els norovirus, els adenovirus i els rotavirus són els responsables de la majoria dels casos de gastroenteritis, “encara que molts d'ells no s'analitzen i per això no se sap amb certesa quin virus hi ha al darrere de la infecció estomacal”.

Els virus que produeixen les gastroenteritis són molt contagiosos

La complicació més freqüent d'aquesta patologia és la deshidratació. Tot i que, afortunadament, al nostre país no es té constància de mortalitat associada a aquestes malalties, el 25% dels casos requereixen hospitalització. La doctora Morera subratlla la importància de mantenir una correcta hidratació durant els episodis de vòmits i diarrea (aquest últim símptoma sol durar més dies).

Encara que l'ideal és prendre sèrum oral, és veritat que “no sol agradar als més petits, per la qual cosa n'hi ha prou amb que beguin líquids amb sucre per evitar la deshidratació”.

Parlem d'una patologia lleu, que desapareix per si sola als pocs dies (generalment en 48 hores). En alguns nens, però, els més petits, alguns d'aquests símptomes poden durar una o dues setmanes.

Ni arròs ni pernil dolç: no cal canviar la dieta amb gastroenteritis

La doctora Morera remarca que és fonamental reforçar la higiene per tal d'evitar el contagi de la gastroenteritis entre la resta de la família. I, a més de mantenir la hidratació, és important que no es prengui cap medicament tret que el metge indiqui el contrari. El mateix s'ha d'aplicar en els adults. S'ha de prescindir dels fàrmacs antidiarreics per tractar la gastroenteritis, ja que aquests medicaments no estan indicats per curar aquesta patologia, sinó per combatre episodis de diarrea aguda (com la del viatger).

Tant si és un lactant, com un nen més gran o es tracta d'un adult, no és necessari modificar el tipus d'aliments que li estiguem donant. Malgrat que sempre hem sentit que durant els vòmits i les diarrees s'ha de seguir una dieta blanca, no és recomanable optar per menjar aliments astringents com ara l'arròs i pernil de dolç.

I és que, pot ser contraproduent. Sense oblidar, a més, que els lactics estan permesos.

També podem incloure fruita com els plàtans, poma sense pell, fruites en almívar, iogurt natural o codony. Aquests aliments s'han de consumir sempre que es tingui gana, en racions petites i amb més freqüència de la normal.

Els aliments no han d'estar ni molt freds ni molt calents. I per evitar prolongar la diarrea hi haurà productes que durant uns dies no hem de provar si més no, com els fregits, els embotits i altres aliments grassos. Tampoc estan indicades les verdures, els llegums, la fruita seca i les fruites amb pell.

Per descomptat, mentre les nostres visites al lavabo no millorin, queden fora del nostre menú les begudes gasoses, el cafè, l'alcohol, la llet o la xocolata.