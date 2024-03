Salut inverteix 25,1 milions d’euros en dos anys en la millora d’equipaments de la Catalunya Central

El procés de transformació del sistema de salut està en marxa a la Regió Sanitària Catalunya Central. En els dos darrers anys, el Departament de Salut ha invertit més de 25 milions d’euros en la renovació de serveis essencials com són les obres per a construir les urgències de l’Hospital de Berga i les obres d’adequació també de les urgències territorials ubicades a l’Hospital de Vic. En aquests dos casos, les inversions han permès implementar models d’atenció urgent territorials en un pas ferm cap a repensar el sistema amb dos grans objectius: l’assistència posant al centre les persones i el treball en xarxa dels proveïdors de la salut.

A l’Hospital de Berga, la inversió ha estat de més de 5,5 milions d’euros. El Departament de Salut ha fet una aposta decidida per aquest centre com a pivot de l’assistència a la comarca i a més de les obres de les noves urgències i la nova base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), ha condicionat amb nou material l’hospital i ha empès millores en seguretat, així com la xarxa elèctrica i de telecomunicacions del centre.

Unitat d'Urgència a l'Hospital de Berga / Departament de Salut

Com Berga, també l’Hospital de Vic ha condicionat els serveis d’urgències fent-ne una completa renovació que també s’ha inaugurat a principis d’aquest any. Les obres han permès recuperar la porta única del servei d’urgències territorial d’Osona que dona cobertura també a la població de Lluçanès. Un nou model que en el cas d’Osona comporta la col·laboració de tots els proveïdors assistencials sota una direcció única que permet donar una mirada integral a l’assistència urgent de la ciutadania. En els dos darrers anys l’hospital ha rebut 4,8 milions d’euros que han permès també fer front a millores rellevants al centre i a part de les obres del nou laboratori.

El tercer hospital de la Regió Sanitària Catalunya Central, Sant Joan de Déu de Manresa, ha comptat amb un pagament de 8 milions d’euros (4 del 2022 i 4 més del 2023) en concepte de plurianual que es dona al centre per a fer front als pagaments que encara hi ha pendents del nou edifici.

En atenció primària, el Departament de Salut ha empès obres d’ampliació a Tona i Centelles, ha licitat ja els treballs per al nou CAP de Sant Fruitós de Bages i ha donat d’equipament els consultoris locals de Calldetenes, Viladrau, Muntanyola i Cal Rosal (Olvan) amb una inversió de 6,8 milions en total. També ha posat les bases per al procés de traspàs de la titularitat del Centre Sanitari del Solsonès, que actualment és del Consell Comarcal, cap a Salut Catalunya Central. En aquest sentit, ja s’ha constituït la taula de treball que ha de gestionar com es fa el traspàs en cadascuna de les àrees funcionals i de decisió.

Inversions enfocades a millorar circuits i implementar nous models

La inversió en equipaments és l’aspecte més tangible de l’aposta pel territori, però és només un pas en el procés de transformació del sistema. En el darrer any, s’ha fet un esforç en millorar l’accessibilitat de la ciutadania al sistema de salut. En aquest sentit, a la Regió Sanitària Catalunya Central s’està desplegant el model de continuïtat assistencial, ja sigui amb una figura compartida entre proveïdors de salut o amb un equip de treball enfocat a millorar els fluxos assistencials. Aquesta coordinació ha comportat millores en les llistes d’espera. També hi ha hagut un important augment de l’activitat: durant el 2023 s’han fet un 10% més de consultes externes i un 5% més d’intervencions quirúrgiques que el 2022, fet que ha permès escurçar en un 80% el temps per a realitzar una intervenció quirúrgica i accedir a la visita amb un especialista. De fet, l’any 2023, la Regió Sanitària Catalunya Central s’ha situat com una de les regions sanitàries amb millors resultats en l’accés a l’atenció primària. A desembre, el 75% de les persones que demanaven cita amb el seu referent d’atenció primària la tenien en cinc dies o menys i 9 de cada 10 persones van tenir visita en deu dies o menys. També en la resposta telefònica s’ha millorat respecte al 2022 i hem passat d’un 62% de respostes des dels centres d’atenció primària al primer intent a situar-se en un 75% a desembre del 2023, per sobre de la mitjana catalana del 72%.

En el Pla d’enfortiment de l’atenció primària s’han desplegat amb molts bons resultats els nous rols per a treballar de manera comunitària aspectes d’alimentació, rehabilitació, salut mental i higiene bucal. Els equips d’atenció primària del Berguedà han participat en un programa pilot per a programar les visites per motius i també la gestió d’infermera de la demanda, de manera que es pot agilitzar el procés assistencial. També s’han presentat iniciatives com el pla d’incentius del Departament de Salut, enfocats a atraure professionals a equips de difícil accés. El 20% dels equips definits a Catalunya són precisament de la Catalunya Central. La manca de professionals tant a l’atenció primària com a algunes especialitats és un dels aspectes en què més s’està intentant treballar en coordinació amb el món local.

Pacte territorial per a l’atenció integrada social i sanitària

La Catalunya Central ha estat un dels territoris escollits per al desplegament en el darrer any dels primers projectes que s’inclouran en la futura Agència Integrada Social i Sanitària (AISS). En les darreres setmanes, s’ha fet un pas endavant en el funcionament de la futura agència amb dues accions clau: s’ha constituït el comitè institucional de la futura agència i s’ha proposat el pacte territorial d’atenció integrada de la Catalunya Central.

L’equip que ja està treballant en l’atenció integrada ha perfilat el desplegament de l’atenció sanitària a les residències que es preveu que es desplegui en el decurs d’aquest 2024. En aquest sentit, ja s’han fet formació i s’ha explicat el pla de desplegament a la Catalunya Central amb 81 residències que gestionaran 28 equips d’atenció primària.

En paral·lel, els projectes, que es van presentar com experiències incloses al paraigües de la futura agència integrada, s’han anat desplegant amb molt bons resultats. En aquest punt hi ha experiències d’atenció domiciliària tant a la comarca d’Osona com a la ciutat de Manresa.