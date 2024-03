Ús responsable dels antibiòtics: una lluita contra la resistència bacteriana

Els antibiòtics han salvat milions de vides des del seu descobriment a la dècada de 1920. No obstant això, el seu ús excessiu i inadequat ha donat lloc a un dels problemes de salut pública més urgents del segle XXI: la resistència bacteriana.

Què és la resistència bacteriana?

La resistència bacteriana es produeix quan els bacteris desenvolupen la capacitat de resistir l’acció dels antibiòtics. Això significa que les infeccions causades per bacteris resistents són més difícils de tractar i poden requerir antibiòtics més potents, amb més efectes secundaris i costos més elevats. Segons l’OMS la resistència als antibiòtics és una de las 10 principals amenaces de salut pública a les quals s’enfronta la humanitat.

Com podem lluitar contra la resistència bacteriana?

L’ús responsable dels antibiòtics és la principal arma contra la resistència bacteriana. Només s’han de prendre, quan hi ha una infecció bacteriana. Cal recordar que no són eficaços contra les infeccions víriques, com el refredat o la grip.

Per això, és fonamental:

No automedicar-se.

Seguir les indicacions del professional de la salut pel que fa a la dosi i la durada del tractament.

No suspendre el tractament abans del temps prescrit encara que hagin desaparegut els símptomes.

Prevenir les infeccions mitjançant mesures d’higiene com rentar-se les mans amb freqüència, evitar el contacte amb persones malaltes i vacunar-se.

Responsabilitat de tothom

L’ús responsable dels antibiòtics és un deure de tots: professionals de la salut, pacients, indústria farmacèutica i governs. Cal que continuïn sent eficaços per a les generacions futures.

