El jutjat de vigilància penitenciària va decidir el 13 de febrer suspendre el tercer grau aplicat a Fèlix Millet per malaltia incurable, que implicava que ja no dormís a la presó, mentre estudia si avala la mesura o no, segons ha pogut saber l'ACN. Millet va ser traslladat de nou aquest dimarts a la infermeria de Brians 2.

El Departament de Justícia havia autoritzat a mitjans de gener que ingressés en una residència amb assistència mèdica i no tornés a dormir a la presó, aplicant una modalitat del tercer grau pel seu estat de salut en virtut de l’article 86.4. De fet, Millet estava en tercer grau des del novembre, però per la seva condició, estava sempre a l’hospital penitenciari de Terrassa. Mesos abans, el jutjat ja havia rebutjat un recurs de la defensa de Millet, de 86 anys, contra la seva classificació inicial en segon grau. El president de la Fundació Orfeó Català i Palau de la Música va ser condemnat a 9 anys i 8 mesos de presó, però ell i la seva mà dreta, Jordi Montull, només han retornat la meitat dels 23 milions que van desviar.