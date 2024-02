Més d'11 milions de nens i adolescents pateixen problemes de salut mental a la Unió Europea, segons un informe d'Unicef publicat aquest dilluns. El Fons de les Nacions Unides per a la Infància, Unicef, ha constatat que entre els adolescents amb problemes de salut mental un 4% pateix desordres depressius i un 8% ansietat. "Els nois són molt més propensos que les noies a patir problemes mentals fins als 14 anys, mentre que les noies tenen lleugerament més tendència a patir-ne entre els 15 i els 19 anys", conclou l'estudi. D'altra banda, l'informe torna a situar Espanya com l'estat de la UE on la taxa de pobresa infantil és més alta: un 28%.

En el conjunt del bloc europeu hi ha 20 milions de nens i nenes que viuen en risc de pobresa o exclusió social. Unicef assegura que això suposa un "augment d'1,6 milions d'infants des del 2019". L'informe també analitza altres factors de risc per a infants i joves, com és la contaminació. Gairebé 1 de cada 20 nens està exposat a alts nivells de contaminació per plaguicides, i el 2019 es van produir 472 morts de nens i joves a la UE a causa de la contaminació atmosfèrica, recull l'estudi. "La UE és una de les regions més pròsperes del món i, no obstant això, les altes taxes de pobresa i exclusió social, els problemes de salut mental, l'exposició a la contaminació i els nombrosos riscos online estan privant milions de nens d'oportunitats i minant el potencial de la generació més jove de la UE", assegura Bertrand Bainvel, representant d'UNICEF davant les institucions de la UE. Precisament, aquesta organització ha publicat l'informe per aportar una sèrie de recomanacions de cara a les eleccions europees del juny. Per exemple, demanen als nous dirigents europeus que adoptin una "estratègia global de salut mental" que compti amb "pressupost i recursos". També que avaluïn "l'impacte del Nou Pacte Verd europeu en la salut i el benestar dels infants".