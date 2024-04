Objectiu: cuidar les persones que cuiden

S’estima que a Espanya hi ha més de dos milions de persones cuidadores i un 88% d’elles són dones. Dones com la Monse, que és la cuidadora principal del seu marit Félix des de fa 5 anys. En Félix té Alzheimer i pràcticament ha perdut totes les capacitats per portar a terme les activitats quotidianes de forma autònoma. L’avenç de la malaltia ha fet que la Monse hagi de dedicar-se en exclusiva a vetllar per l’atenció i el benestar del seu marit. Gràcies que ell assisteix al taller d’estimulació cognitiva de Creu Roja a Pamplona amb l’Ana, voluntària de l’entitat, la Monse té quatre hores a la setmana per passejar relaxadament per la ciutat, mirar aparadors o prendre un cafè amb una amiga. Un respir molt necessari.

Cures: una tasca de vegades invisible

L’IMSERSO compta amb més de 76.000 persones subscrites al «Conveni especial de cuidadors no professionals de persones en situació de dependència», que cuiden de forma contínua una persona dependent. No obstant, es tracta d’una situació molt invisibilitzada, ja que moltes persones cuidadores no estan registrades com a tals, i s’estima que la xifra total supera els dos milions.

A aquesta invisibilització de les tasques de cura i les persones que les porten a terme es referia recentment un manifest de l’Assemblea de les Nacions Unides, que remarcava, a més, el fet que la balança s’inclini de manera contundent cap al costat femení. A Espanya, fins i tot en un 88% dels casos, les cuidadores són dones. Segons l’última Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència de l’INE, aquesta bretxa es redueix així que s’incrementa l’edat, però, de forma general, sis de cada deu persones cuidadores són dones i el perfil més freqüent és el de dona casada, amb una edat mitjana de 52 anys i sense ocupació remunerada.

Filles cuidadores

Les filles de les persones dependents són les que en el 57% de les ocasions assumeixen la responsabilitat de la cura. Aquest és el cas de l’Amparo, que és cuidadora principal del seu pare, Carlos, des de fa 8 anys. En Carlos, de 81 anys, té la malaltia de Parkinson i se li ha desencadenat una demència. Aquesta situació ha portat la seva filla a estar pendent d’ell i de totes les seves necessitats les 24 hores del dia els set dies de la setmana. No importa amb quanta estima i voluntat s’exerceixi aquesta tasca, la cura sempre suposa moltes dificultats i té una important repercussió en la vida quotidiana i en la salut de la persona cuidadora, tant físicament com psicològicament. L’Amparo no dorm de forma contínua, té problemes d’esquena i se sent molt cansada. Gràcies al suport de la Susana, voluntària de Creu Roja, disposa de dues hores a la setmana per alleujar la sobrecàrrega provocada per aquesta situació, que ella dedica a anar a comprar, fer un tomb o quedar-se a casa disfrutant, simplement, d’uns moments a soles.

Segons les dades de l’INE, el 88% de les persones cuidadores són dones

Formació, respir familiar i suport mutu

Després de nou anys col·laborant en diferents iniciatives d’envelliment saludable i accés a la salut, Cinfa i Creu Roja han centrat ara la seva aliança en l’àmbit de les persones cuidadores, un col·lectiu en creixement a què busquen donar suport. Amb aquesta finalitat, el laboratori ha aportat a Creu Roja 50.000 euros, amb els quals podrà impulsar el seu projecte d’«Atenció a Persones Cuidadores» a Navarra, Toledo i Tarragona. Això farà possible ajudar prop de 900 persones que s’ocupen de familiars grans o dependents al llarg del 2024.

En concret, aquest projecte comprèn, d’una banda, tallers formatius per facilitar a les persones cuidadores eines que les ajudin a realitzar millor la seva tasca. Per un altre, grups de suport per compartir experiències amb iguals i millorar el seu estat emocional. I, finalment, moments de respir familiar que, gràcies a l’assistència de persones voluntàries de Creu Roja als domicilis, els permeten disposar de temps per a elles, alleujant el deteriorament personal i familiar que pot derivar-se de la cura intensiva.

María del Mar Pageo, presidenta de Creu Roja, explica que «per a les persones cuidadores és fonamental l’autocura i el suport emocional i per això resulta clau oferir-los suport psicosocial i espais de suport mutu i respir. Al llarg del 2023, des de Creu Roja hem atès més de 6.400 persones cuidadores, amb qui hem realitzat més de 27.000 intervencions».

Per la seva banda, Enrique Ordieres, president de Cinfa, assenyala que a la companyia treballen perquè «les persones puguin disfrutar d’una millor qualitat de vida durant més temps. No obstant, amb el progressiu envelliment de la població, cada vegada hi ha també més persones que requereixen cures i això, a més d’en elles mateixes, impacta també en les seves famílies i el seu entorn més pròxim. Per això, creiem fermament en la necessitat de brindar suport a les persones cuidadores, amb iniciatives tan rellevants com aquesta de Creu Roja. Un suport que redundarà tant en el benestar i salut de les persones cuidadores, com en el d’aquelles a qui cuiden».

Històries com les de la Monse i l’Amparo són només dues de les moltes que són subjacents rere la tasca de les persones cuidadores. Una realitat invisibilitzada que Creu Roja i Cinfa aborden amb aquest projecte.