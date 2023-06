Com cada any, la Biblioteca del Casino enriquirà la seva col·lecció local amb nous treballs de recerca realitzats per l’alumnat de 2n de batxillerat del Bages i Moianès. Es dipositaran a la biblioteca un total de nou treballs, de dotze alumnes i sis instituts diferents. L’acte de lliurament es va celebrar a la sala d’actes de la Biblioteca del Casino amb la presència de la subdirectora de la biblioteca, Maria Brioso, i del representant del Centre de Recursos Pedagògics del Bages, Domènec Haro, a més de l’alumnat i el seu professorat. Aquests treballs són escollits pel Centre de Recursos Pedagògics seguint criteris de qualitat, entre els treballs presentats de temàtica local i comarcal. Les temàtiques aquest any giren al voltant de l’art, el teatre i l’arquitectura. I també sobre la Guerra Civil i el franquisme. Els alumnes estudien a instituts de Manresa i Artés. La biblioteca lliura a cada alumne un certificat que acredita que els treballs entren a formar part del seu fons local.

Els treballs que s’han lliurat, així com els autors i els centres educatius, són: Història del Casal Recreatiu dels Carlins de Laia Voserrais Montardit, de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa.

La petjada artística de Sant Ignasi a Manresa d’Ana Stefania Baiasu Lliuta i Douaa Dannoun Echhabri, de l'Institut Cal Gravat de Manresa.

Maria Matilde Almendros, teatre i ràdio dels anys 40 de Kai Hambach Guerra i Martina Soler Llobet, de l'Institut Cal Gravat de Manresa.

La petjada d’Ignasi Oms de Pau Romero Castilla de l'Escola Joviat de Manresa.

La recuperació de la memòria històrica de l’Agustí Benlliure d’Arnau Prat Flores de La Salle de Manresa.

La vostra història també és la nostra. Per no deixar-vos en l’oblit d’Ariadna Quintana Morral de La Salle de Manresa.

Els judicis franquistes: la memòria històrica del meu besavi d’Aina Solé Verdaguer de La Salle de Manresa.

El deteriorament del barri antic; proposta de rehabilitació de Jana Llussà Canal de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa.

D’Avinyó a l’infern de Gusen de Clara Bujons Franquet i Jana Caro Vall de l'Institut Miquel Bosch i Jover d'Artés.