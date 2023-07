L’escriptor i periodista Andreu Claret i Serra va protagonitzar una sessió especial del Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Súria a l’entorn de la seva darrera novel·la «París érem nosaltres», estretament vinculada amb el municipi bagenc. L’acte va omplir la Biblioteca i va anar precedit per una sessió de signatures del llibre a càrrec de l’autor. La tertúlia del Club de Lectura, conduïda per Ramon Garcia, va posar de relleu la necessitat de conèixer episodis poc coneguts o amagats del passat per intentar reconciliar-se amb la pròpia història i no repetir antics errors personals o col·lectius. La novel·la «París érem nosaltres» recorda la trajectòria personal del pare de l’autor, el polític, empresari i activista surienc Andreu Claret i Casadesús (Súria, 1908-Barcelona, 2005) i el seu entorn familiar.