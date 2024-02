Manresa ha entrat de ple en la celebració de la Festa de la Llum 2024. Ahir al matí, el Saló de Sessions de l’Ajuntament es va omplir per acollir el pregó infantil. Enguany, va ser protagonitzat per una cinquantena d’alumnes de 5è i 6è de primària de l’escola Les Bases. L’alumnat va apostar per la presentació i lectura de l’Auca de la Llum –amb dibuixos i versos– per evocar els fets i els personatges principals de la història de la construcció de la Séquia i el misteri de la Llum.

L’acte el va obrir l’alcaldessa accidental de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs Alsina, –l’alcalde Marc Aloy havia viatjat a Màlaga per acompanyar el Baxi Manresa a la Copa del Rei de bàsquet– qui va donar pas a la intervenció de Joan Carrió Grau, president del Cercle Artístic de Manresa, entitat administradora de la Festa de la Llum d’enguany, amb motiu del seu centenari. Carrió va explicar a l’alumnat l’aposta del Cercle Artístic de Manresa per actes de promoció de les arts plàstiques, i especialment adreçades al públic jove. A continuació, l’alumnat de l’escola Les Bases van presentar l’Auca de la Llum, composta de cinquanta-tres vinyetes –acompanyades pels seus corresponents versos i rodolins- per explicar el procés per preparar el pregó infantil i la decisió que aquest és fes en forma d’auca, una creació artística molt tradicional de la cultura catalana. Els dibuixos i versos van rememorar els principals fets de la història i del misteri de la Llum. En acabar el pregó, l’alcaldessa en funcions va fer entrega d’una reproducció de l’escultura La Ben Plantada, de Josep Clarà, a la directora de l’escola Les Bases, Eva Cunill Rodríguez, i a dos representants de l’alumnat, Hanna López Sosa (5è) i Francesc Rodríguez Cobo (6è). Com és tradicional, l’acte va finalitzar amb el cant els Goigs de la Misteriosa Llum . A la Sala de Columnes, dos alumnes de l’escola, Bruno Guerrieri (5è) i Paola Crespo Gallego (6è)-, van signar en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament.