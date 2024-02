La regidoria de joventut de Vallbona d’Anoia va inaugurar la primera trobada entre els joves que es van unir com a corresponsals al projecte Altaveus. Un total de tretze joves de diferents edats, tant del municipi com de municipis propers, participen a la iniciativa. El projecte Altaveus té com a principal objectiu fomentar la difusió d’informació d’interès juvenil a través dels joves de l’Institut. Així mateix, busca crear i potenciar espais de participació i diàleg entre la joventut, promoure un ambient propici per al debat i establir una avaluació contínua de les accions que es duen a terme en l’àmbit juvenil del territori.