L’alcalde Jesús Naharro va visitar l’Hospital Sagrat Cor de Martorell, acompanyat per la regidora d’Acció Social i Drets de la Ciutadania, Giuilia Mirto, el regidor de Salut Pública, José Antonio Zafra, i la coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament, Sílvia Ros, així com el director Gerent de l’hospital, el doctor Jesús Ezquerra, i el director Mèdic, el doctor J.C. Franquelo. La visita a l’Hospital Sagrat Cor es fa per millorar la coordinació entre els serveis que s’ofereixen entre l’hospital i l’Ajuntament a la ciutadania abrerenca, essencialment amb relació amb les altes en el centre i la coordinació per poder activar el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) una vegada els pacients estan als seus domicilis.