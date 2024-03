Els Prats de Rei finalitza l’últim taller sobre l’ús dels dispositius mòbils

Els Prats de Rei va finalitzar el taller per aprendre a utilitzar dispositius mòbils. Van ser sis sessions en les quals Úrsula Garcia va ensenyar a utilitzar les eines digitals a persones que necessitaven suport en la gestió d’aplicacions. Després de sis sessions els participants van aprendre sobre les diverses aplicacions que hi ha segons l’interès de les nou persones que hi van participar, tals com l’accés a La Meva Salut, Whatsapp, QR, Lens, App de plantes i alimentació, Maps, gestor d’arxius, entre altres.