La Unitat de Readaptació Esportiva Integral atén prop de 700 pacients durant el primer any d’activitat

La Clínica Sant Josep va posar en marxa fa un any la Unitat de Readaptació Esportiva Integral amb la voluntat d’oferir un servei, fent un pas més enllà de la rehabilitació convencional, a aquelles persones que volen tornar a practicar activitat física o esport en les millors condicions possibles. Durant els primers 12 mesos d’activitat, l’equip de professionals multidisciplinari que forma la nova unitat ha atès gairebé 700 usuaris, la majoria esportistes, tant professionals com amateurs, i pacients postquirúrgics. Durant aquest primer any d’activitat, la unitat s’ha reforçat incorporant professionals de diferents disciplines. En aquests moments, està formada per metges traumatòlegs, fisioterapeutes, metges de medicina esportiva, preparadors físics, una nutricionista i un psicòleg esportiu.