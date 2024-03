L’Ajuntament de Vallbona i l’Institut col·laboren en un taller de graffiti contra el racisme i la xenofòbia

L’Ajuntament de Vallbona, en col·laboració amb l’Institut local, va dur a terme un taller de grafiti destinat a conscienciar i promoure la lluita contra el racisme i la xenofòbia. El taller, impartit per Versembrant, va constar de tres sessions, i va ser una iniciativa innovadora per implicar als joves en la promoció del respecte i la diversitat cultural. Les dues primeres sessions es van dur a terme dins les instal·lacions de l’institut, coincidint amb l’hora del pati, on els participants van tenir l’oportunitat d’aprendre tècniques bàsiques de grafiti i expressar les seves idees sobre la temàtica proposada. La culminació del taller va tenir lloc en la tercera sessió, en la qual es va pintar un mural al mur del camp de futbol. A través dels colors i les imatges, els joves artistes han transmès un missatge poderós d’igualtat sota el lema «Una raça, la humana».